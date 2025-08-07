2. Generation im September erwartet
AirTags im Ausverkauf: Neues Modell in vier Wochen?
Die AirTags sind regelmäßig deutlich unter dem regulären Preis zu haben, wenn man nicht direkt bei Apple, sondern bei einem der offiziellen Vertriebspartner kauft. Aktuell deutet allerdings vieles darauf hin, dass die erste AirTag-Generation in den Ausverkauf geht. Es gilt als gesetzt, dass Apple noch in diesem Jahr eine neue Generation der Dingefinder vorstellt.
Während Apple weiterhin an Preisen festhält, die man zumindest mit Blick auf das Alter der AirTags inzwischen als überteuert bezeichnen darf, kommt man bei Amazon & Co. derzeit deutlich günstiger weg. Im Apple Store wird ein einzelner AirTag für 39 Euro und das Viererpack für 129 Euro angeboten. Auf dem freien Markt bezahlt man für den einzelnen AirTag rund 10 Euro weniger und der Preis für das Viererpack liegt derzeit bei knapp 90 Euro:
MediaMarkt-Angebot im Rahmen der „Apple Week“
Natürlich mag es sein, dass die aktuell bei MediaMarkt laufende Angebotswoche „Apple Week“ ihren Teil zu diesem Preisnachlass beiträgt. Die Vorstellung einer neuen AirTag-Generation dürfte bei Apple aber definitiv noch für dieses Jahr im Kalender stehen. Am wahrscheinlichsten ist die Markteinführung unserer Meinung nach im Zusammenhang mit dem Verkaufsstart der kommenden iPhone-Generation. Die Vorstellung der neuen iPhone-Modelle steht bei uns am 9. September im Kalender.
Konkrete Hinweise auf ein anstehendes AirTag-Update gab es im Juni in Verbindung mit einer Beta-Version für das damals noch nicht veröffentlichte iOS 18.6. Die Änderungen dürften allerdings eher unspektakulär ausfallen. Äußerlich soll alles beim Alten bleiben und es wird lediglich erwartet, dass Apple am Innenleben feilt.
Technik-Update nach viereinhalb Jahren
Apple arbeitet offenbar daran, die Deaktivierung des AirTag-Lautsprechers zu erschweren, damit Personen, die unbemerkt verfolgt werden, weiterhin durch ein akustisches Signal gewarnt werden können. Weitere Anpassungen zielen auf eine größere Reichweite bei der Ortung im Nahbereich sowie auf eine optimierte Batterienutzung.
Die noch aktuelle erste Generation der AirTags wurde im April 2021, also vor inzwischen fast viereinhalb Jahren, vorgestellt.
Den Preis für das 4er Pack hab ich vor 3 Jahren schon bei Amazon bekommen.
+1
Eben! So günstig ist das dann auch wieder nicht für auslaufende Geräte.
Alter.. Apple? Die müssen jetzt 600 mrd in die us zum a investieren. Da brauchen die jeden Cent
@Dash: Da sie seit Jahren kaum neues liefern, sollten ja genügend Milliarden aufgehäuft worden sein.
Oder wurde das alles vom Management verprasst?
David sag mal was machst du eigentlich hier? Jeden Tag am Apple bashen von früh bis Abend. Was müsste das für eine Diagnose sein wenn ich in ein Android Forum zum jammern gehe….
Hoffentlich bekommen die neuen AirTags einen Action-Knopf, so dass zum Beispiel Kurzbefehle ausgelöst werden können.
Erwarte bitte nicht so viel. Ist für Apple sicher auf wieder nur ein „Hobbyprojekt“, an dem sie gut und gerne Geld verdienen – wie beim Apple TV. Ich erwarte da gar nichts. Die werden verbesserte Lautsprecher vorstellen und bessere Reichweite. Und fertig. Und dafür werden sie dann mehr verlangen wollen als für die 1. Generation AirTag
Was nun, Hobbyprojekt oder Geld verdienen?
….? Und wo ist jetzt der Preishammer und die Reduktion. Der Preis hält sich stabil. Wenn sie jetzt ein 4er pack für einen 50er raushauen würden…. Dann wäre das ein guter Preis. So aber nicht.
Jedes Mal wenns die Dinger zum Sonderpreis da sind wird die 2. Gen. Erwartet….
Die wollte ich schon immer haben. Komisch und jetzt gibt’s ein neues Modell.
Die Bedeutung des Fragezeichens ist klar?
Was sollen die Dinger denn können? Wenn ich den AirTag in meinem EBike verbaue am besten direkt die Polizei anpingen mit Standort? :-D
Eine Frage. Wie viele AirTags kann man in „Wo ist“ verwalten?
Ich hab mal gelesen, dass es da eine Obergrenze geben soll.