iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 41 747 Artikel

2. Generation im September erwartet

AirTags im Ausverkauf: Neues Modell in vier Wochen?
Artikel auf Mastodon teilen.
15 Kommentare 15

Die AirTags sind regelmäßig deutlich unter dem regulären Preis zu haben, wenn man nicht direkt bei Apple, sondern bei einem der offiziellen Vertriebspartner kauft. Aktuell deutet allerdings vieles darauf hin, dass die erste AirTag-Generation in den Ausverkauf geht. Es gilt als gesetzt, dass Apple noch in diesem Jahr eine neue Generation der Dingefinder vorstellt.

Airtags

Während Apple weiterhin an Preisen festhält, die man zumindest mit Blick auf das Alter der AirTags inzwischen als überteuert bezeichnen darf, kommt man bei Amazon & Co. derzeit deutlich günstiger weg. Im Apple Store wird ein einzelner AirTag für 39 Euro und das Viererpack für 129 Euro angeboten. Auf dem freien Markt bezahlt man für den einzelnen AirTag rund 10 Euro weniger und der Preis für das Viererpack liegt derzeit bei knapp 90 Euro:

MediaMarkt-Angebot im Rahmen der „Apple Week“

Natürlich mag es sein, dass die aktuell bei MediaMarkt laufende Angebotswoche „Apple Week“ ihren Teil zu diesem Preisnachlass beiträgt. Die Vorstellung einer neuen AirTag-Generation dürfte bei Apple aber definitiv noch für dieses Jahr im Kalender stehen. Am wahrscheinlichsten ist die Markteinführung unserer Meinung nach im Zusammenhang mit dem Verkaufsstart der kommenden iPhone-Generation. Die Vorstellung der neuen iPhone-Modelle steht bei uns am 9. September im Kalender.

Konkrete Hinweise auf ein anstehendes AirTag-Update gab es im Juni in Verbindung mit einer Beta-Version für das damals noch nicht veröffentlichte iOS 18.6. Die Änderungen dürften allerdings eher unspektakulär ausfallen. Äußerlich soll alles beim Alten bleiben und es wird lediglich erwartet, dass Apple am Innenleben feilt.

Apple Airtag Zuruecksetzen

Technik-Update nach viereinhalb Jahren

Apple arbeitet offenbar daran, die Deaktivierung des AirTag-Lautsprechers zu erschweren, damit Personen, die unbemerkt verfolgt werden, weiterhin durch ein akustisches Signal gewarnt werden können. Weitere Anpassungen zielen auf eine größere Reichweite bei der Ortung im Nahbereich sowie auf eine optimierte Batterienutzung.

Die noch aktuelle erste Generation der AirTags wurde im April 2021, also vor inzwischen fast viereinhalb Jahren, vorgestellt.
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
07. Aug. 2025 um 17:05 Uhr von chris Fehler gefunden?


    Zum Absenden des Formulars muss Google reCAPTCHA geladen werden.
    Google reCAPTCHA Datenschutzerklärung

    Google reCAPTCHA laden
    15 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Den Preis für das 4er Pack hab ich vor 3 Jahren schon bei Amazon bekommen.

    Antworten Melden

  • Hoffentlich bekommen die neuen AirTags einen Action-Knopf, so dass zum Beispiel Kurzbefehle ausgelöst werden können.

    Antworten Melden

    • Erwarte bitte nicht so viel. Ist für Apple sicher auf wieder nur ein „Hobbyprojekt“, an dem sie gut und gerne Geld verdienen – wie beim Apple TV. Ich erwarte da gar nichts. Die werden verbesserte Lautsprecher vorstellen und bessere Reichweite. Und fertig. Und dafür werden sie dann mehr verlangen wollen als für die 1. Generation AirTag

      Antworten Melden

  • ….? Und wo ist jetzt der Preishammer und die Reduktion. Der Preis hält sich stabil. Wenn sie jetzt ein 4er pack für einen 50er raushauen würden…. Dann wäre das ein guter Preis. So aber nicht.

    Antworten Melden

  • Jedes Mal wenns die Dinger zum Sonderpreis da sind wird die 2. Gen. Erwartet….

    Antworten Melden

  • Die wollte ich schon immer haben. Komisch und jetzt gibt’s ein neues Modell.

    Antworten Melden

  • Was sollen die Dinger denn können? Wenn ich den AirTag in meinem EBike verbaue am besten direkt die Polizei anpingen mit Standort? :-D

    Antworten Melden

  • Eine Frage. Wie viele AirTags kann man in „Wo ist“ verwalten?
    Ich hab mal gelesen, dass es da eine Obergrenze geben soll.

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 41747 Artikel in den vergangenen 6551 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·   Cookie Einstellungen   ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven