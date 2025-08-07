AirTags im Ausverkauf: Neues Modell in vier Wochen?

Die AirTags sind regelmäßig deutlich unter dem regulären Preis zu haben, wenn man nicht direkt bei Apple, sondern bei einem der offiziellen Vertriebspartner kauft. Aktuell deutet allerdings vieles darauf hin, dass die erste AirTag-Generation in den Ausverkauf geht. Es gilt als gesetzt, dass Apple noch in diesem Jahr eine neue Generation der Dingefinder vorstellt.

Während Apple weiterhin an Preisen festhält, die man zumindest mit Blick auf das Alter der AirTags inzwischen als überteuert bezeichnen darf, kommt man bei Amazon & Co. derzeit deutlich günstiger weg. Im Apple Store wird ein einzelner AirTag für 39 Euro und das Viererpack für 129 Euro angeboten. Auf dem freien Markt bezahlt man für den einzelnen AirTag rund 10 Euro weniger und der Preis für das Viererpack liegt derzeit bei knapp 90 Euro:

MediaMarkt-Angebot im Rahmen der „Apple Week“

Natürlich mag es sein, dass die aktuell bei MediaMarkt laufende Angebotswoche „Apple Week“ ihren Teil zu diesem Preisnachlass beiträgt. Die Vorstellung einer neuen AirTag-Generation dürfte bei Apple aber definitiv noch für dieses Jahr im Kalender stehen. Am wahrscheinlichsten ist die Markteinführung unserer Meinung nach im Zusammenhang mit dem Verkaufsstart der kommenden iPhone-Generation. Die Vorstellung der neuen iPhone-Modelle steht bei uns am 9. September im Kalender.

Konkrete Hinweise auf ein anstehendes AirTag-Update gab es im Juni in Verbindung mit einer Beta-Version für das damals noch nicht veröffentlichte iOS 18.6. Die Änderungen dürften allerdings eher unspektakulär ausfallen. Äußerlich soll alles beim Alten bleiben und es wird lediglich erwartet, dass Apple am Innenleben feilt.

Technik-Update nach viereinhalb Jahren

Apple arbeitet offenbar daran, die Deaktivierung des AirTag-Lautsprechers zu erschweren, damit Personen, die unbemerkt verfolgt werden, weiterhin durch ein akustisches Signal gewarnt werden können. Weitere Anpassungen zielen auf eine größere Reichweite bei der Ortung im Nahbereich sowie auf eine optimierte Batterienutzung.

Die noch aktuelle erste Generation der AirTags wurde im April 2021, also vor inzwischen fast viereinhalb Jahren, vorgestellt.