Kunden-App mit irritierendem Farbkonzept
Telekom: Neue MeinMagenta-App und sehr günstige AirPods Pro
Die Telekom hat ihre Smartphone-App MeinMagenta umfassend überarbeitet. Ein Karten-Layout und neue Farben sollen die Anwendung optisch auffrischen und die Navigation verbessern.
Unterm Strich fühlt sich die App tatsächlich etwas flotter an. Allerdings irritieren für die Telekom untypische Grüntöne und man muss sich leider immer noch zu oft mit dem lahmen Web-Frontend der Telekom herumschlagen, wenn man zu weit in das persönliche Kundenkonto eintaucht.
Auf der Startseite sorgen jetzt separate Tabs für die Bereiche Mobilfunk, Internet und TV für mehr Überblick. Die Trennung ist sicherlich hilfreich, wenn man mehrere Produkte von der Telekom bezieht. Ob sich die App dadurch tatsächlich effektiver nutzen lässt, sei erst einmal dahin gestellt. Der unter den einzelnen Bereichsüberschriften gewonnene Platz wird jetzt durch unnötig viel Leerraum und zum Teil irritierende Lücken im Seitenaufbau unnötig vergeudet.
Letztendlich dürfte hier aber viel vom persönlichen Anspruch und Geschmack abhängen. Die Kommentare stehen für euer Feedback zur neuen MeinMagenta-App offen.
AirPods Pro bei der Telekom zum Bestpreis
Ein Leser weist uns auf ein Aktionsangebot im Zubehörshop der Telekom hin. Dort wird das mit einem MagSafe-Ladecase und USB-C ausgestattete aktuelle Modell der AirPods Pro der zweiten Generation gerade für 187 Euro angeboten – das sind satte 92 Euro weniger als bei Apple. Auch sonst bekommt man die Ohrhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung nicht mal ansatzweise zu diesem Preis. Das nächstgünstigere Angebot findet sich mit 214,99 Euro bei Amazon.
In den sauren Apfel muss man allerdings beim Blick auf die Lieferzeit der Ohrhörer beißen. Im Telekom-Shop werden hier aktuell sechs bis sieben Wochen genannt. Angesichts dieser langen Lieferzeit wollen wir zumindest daran erinnern, dass Apple möglicherweise gemeinsam mit den neuen iPhone-Modellen Anfang September auch eine dritte Generation der AirPods Pro vorstellt. Falls diese kommen, dürften sie preislich deutlich über dem aktuellen Telekom-Angebot liegen.
Kommt die dritte Auflage der AirPods Pro nicht im Herbst?
zum einen das ( zumindest wird es vermutet ) und zum anderen, ich hab damals über Preissuchmaschine eine günstigeren Preis sogar bezahlt.
Das ist ja verrückt, Tom. Weil du irgendwann mal einen günstigeren Preis über eine Preissuchmaschine gefunden hast, kann dieses Angebot ja nicht gut sein.
Die Reihenfolge der Pluskarten lässt sich offenbar nicht mehr ändern.
Ich frage mich gerade, was genau du daran ändern willst. Und es ist sogar egal, welche Karte du als erstes kündigst falls du das vorhast, die anderen rücken immer einfach nach.
Wie hat es das denn durch die CI/CD Prüfung geschafft!? xD
Eplus lässt grüßen
Die magenta App sieht auf dem iPad erst mal echt wesentlich simpler aus. Was aber tatsächlich viel mehr Übersichtlichkeit bringt
Und die AirPods 4 ANC sind auch im Angebot für 147€
https://shop.telekom.de/geraete/apple-airpods-4-anc-weiss
Das ist einfach dem Umstand geschuldet, dass die Plus-Karten nur 1 Monat Mindestlaufzeit haben und dadurch durchgehend im letzten Vertragsmonat sind. Das habe ich mit meinem Hauptvertrag auch schon seit fast 2 Jahre.
Maximal irritierend finde ich die Hinweistexte
Bei meinen Hauptvertrag steht beispielsweise ‚Erhalten Sie sofort das gleiche Datenvolumen wie in ihrem Haupttarif‘ und dann eine Aufpreis Option. Sowie ‚Sichern Sie sich mehr Datenvolumen und 5g‘. Macht alles keinen Sinn weil bereits vorhanden/falsch.
Bei meinen Plus-Karten steht ‚Ihr Vertrag läuft bald aus‘. Nein? Scheinbar eine völlig falsche Datenbasis.
Sieht ganz hübsch aus, die Trennung Mobil, Internet und TV finde ich auch ganz gut aber da muss die Telekom noch mal ran …
Und teilweise auf Englisch!!!
No service found. Bitte versuchen Sie es in wenigen Minuten erneut.
Ich habe vorhin bestellt und bereits jetzt eine Versandbestätigung. Scheint eventuell etwas schneller zu gehen als sechs Wochen.
Bei mir auch
In der Tat sind die Kacheln etwas größer. Aber, gleich mal FaceID aktiviert für die App da wer auf Festnetz Internet klickt kann sich das WLAN Passwort in klar anzeigen lassen. Was soll das denn ?
6-7 Wochen Lieferzeit
Die Bedienung war eine Katastrophe und jetzt ist es noch schlimmer. Können die sich nicht einfach an Best Practices halten…
Schon wieder eine Überarbeitung. Die wechseln das App-Layout unnötig oft. Wechselt da ständig das Personal oder wieso?
schade. dieses grässliche App-Logo haben sie nicht geändert. Wie langweilig kann eine Marke sein und wie pragmatisch die BWL’er die alles verschlimmbessern. Dieses unnötige DE im App-Logo gehört verboten. Wieso für jede Landesgesellschaft ne eigene App? Wenn der Kunde sich einloggt wissen die doch woher die Kunden kommen.