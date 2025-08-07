Telekom: Neue MeinMagenta-App und sehr günstige AirPods Pro

Die Telekom hat ihre Smartphone-App MeinMagenta umfassend überarbeitet. Ein Karten-Layout und neue Farben sollen die Anwendung optisch auffrischen und die Navigation verbessern.

Unterm Strich fühlt sich die App tatsächlich etwas flotter an. Allerdings irritieren für die Telekom untypische Grüntöne und man muss sich leider immer noch zu oft mit dem lahmen Web-Frontend der Telekom herumschlagen, wenn man zu weit in das persönliche Kundenkonto eintaucht.

Auf der Startseite sorgen jetzt separate Tabs für die Bereiche Mobilfunk, Internet und TV für mehr Überblick. Die Trennung ist sicherlich hilfreich, wenn man mehrere Produkte von der Telekom bezieht. Ob sich die App dadurch tatsächlich effektiver nutzen lässt, sei erst einmal dahin gestellt. Der unter den einzelnen Bereichsüberschriften gewonnene Platz wird jetzt durch unnötig viel Leerraum und zum Teil irritierende Lücken im Seitenaufbau unnötig vergeudet.

Letztendlich dürfte hier aber viel vom persönlichen Anspruch und Geschmack abhängen. Die Kommentare stehen für euer Feedback zur neuen MeinMagenta-App offen.

AirPods Pro bei der Telekom zum Bestpreis

Ein Leser weist uns auf ein Aktionsangebot im Zubehörshop der Telekom hin. Dort wird das mit einem MagSafe-Ladecase und USB-C ausgestattete aktuelle Modell der AirPods Pro der zweiten Generation gerade für 187 Euro angeboten – das sind satte 92 Euro weniger als bei Apple. Auch sonst bekommt man die Ohrhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung nicht mal ansatzweise zu diesem Preis. Das nächstgünstigere Angebot findet sich mit 214,99 Euro bei Amazon.

In den sauren Apfel muss man allerdings beim Blick auf die Lieferzeit der Ohrhörer beißen. Im Telekom-Shop werden hier aktuell sechs bis sieben Wochen genannt. Angesichts dieser langen Lieferzeit wollen wir zumindest daran erinnern, dass Apple möglicherweise gemeinsam mit den neuen iPhone-Modellen Anfang September auch eine dritte Generation der AirPods Pro vorstellt. Falls diese kommen, dürften sie preislich deutlich über dem aktuellen Telekom-Angebot liegen.