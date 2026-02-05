iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 313 Artikel

AirTag-Ausverkauf: Erste Generation ab 20 Euro
Amazon hat die Preise für die AirTags der 1. Generation deutlich gesenkt. Im Einzelkauf bezahlt man jetzt sowohl bei Amazon als auch bei MediaMarkt 24,99 Euro statt 35 Euro. Wenn man sich für ein Paket mit vier AirTags entscheidet, sinkt der Einzelpreis sogar auf 20 Euro.

Im Anschluss an die Vorstellung der AirTags der 2. Generation zu Beginn vergangener Woche war es zu erwarten, dass Apple Vertriebspartner ihre Lager räumen und die älteren Modelle billiger abgeben.

Airtags

Ob sich der Kauf lohnt, hängt davon ab, wie die AirTags eingesetzt werden sollen. Apple zufolge sind sowohl die Bluetooth-Reichweite als auch die Nahbereichssuche verbessert worden. Zudem gibt die neue Generation einen besser hörbaren Signalton ab und kommt mit einem besser verklebten Lautsprecher, damit man die akustische Tracking-Warnung nicht mehr so einfach deaktivieren kann.

Der Aufpreis für diese Vorzüge ist angesichts des neuen Sonderpreises allerdings deutlich. Egal ob im Einzelkauf oder im Viererpack, pro Stück muss man für die neue AirTag-Generation glatte 10 Euro mehr hinlegen.

Alte und neue AirTags unterscheiden

Generell gilt es mit Blick auf die Einführung der neuen Generation, bei einem Kauf besonders darauf zu achten, ob ihr das alte oder das neue Modell bekommt. Apple macht die Unterscheidung nicht gerade leicht, denn auf den ersten Blick kann man die beiden AirTag-Versionen kaum voneinander unterscheiden.

Airtag Alt Vs Neu

Erst wenn man genau hinschaut, fällt der Unterschied zwischen den beiden Modellen auf. Merkt euch einfach, dass die auf der Vorderseite der neuen AirTag-Version eingravierten Informationen komplett in Großbuchstaben gehalten sind. Auffällig ist auch, dass auf der neuen Version ein großes CE-Zeichen sowie der Hinweis, dass man die AirTags nicht in den Hausmüll werfen soll, prangt. Auf den alten AirTags hat zudem die Information gefehlt, dass diese nach IP67 gegen Staub und Wasser geschützt sind. Die Zertifizierung war jedoch immer schon vorhanden, nur weist Apple bei der neuen Generation deutlicher darauf hin.

Produkthinweis
Apple AirTag (1. Generation) 4er Pack - Finde und behalte Deine Sachen im Blick: Schlüssel, Geldbörsen, Gepäck,... 20 Euro pro Stück
05. Feb. 2026 um 14:44 Uhr von chris


