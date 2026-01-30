iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 281 Artikel

Der Signalton im direkten Vergleich

Hörbar lauter: So klingen die AirTags der 2. Generation
Apple hat die zweite Generation des AirTag unter anderem mit einem kräftigeren Lautsprecher angekündigt. Kurz nach dem Marktstart zeigen erste Videos in sozialen Netzwerken, wie sich der neue Signalton im Alltag verhält.

Airtag 2 Apple

Der Fokus liegt dabei weniger auf technischen Daten, sondern auf der praktischen Frage, ob sich verlegte Gegenstände schneller akustisch orten lassen als zuvor.

In einem unprätentiösen Vergleichsvideo stellt Finjas Sauer beide Generationen direkt gegenüber. Die Demonstration erfolgt dabei in Innenräumen, also in einer Umgebung, in der Möbel, Wände und andere Hindernisse den Ton dämpfen können. Um die Unterschiede greifbarer zu machen, kommt die Mess-App Dezibel X auf einem iPad zum Einsatz.

Die aufgezeichneten Werte zeigen, dass der neue AirTag hörbar höhere Schalldruckpegel erreicht als das Vorgängermodell. Entscheidender als die exakten Zahlen ist jedoch der subjektive Eindruck. Der Ton bleibt über größere Distanzen klar wahrnehmbar und verliert auch dann weniger an Präsenz, wenn sich der AirTag nicht im selben Raum befindet. Genau hier lagen bei der ersten Generation häufig die Grenzen, etwa wenn Schlüssel zwischen Polstern oder in Taschen verschwanden.

„50% lauterer Lautsprecher“

Bereits zum Start der neuen AirTags hat Apple auf das überarbeitete Innenleben hingewiesen. Neben einer erweiterten Reichweite für die Nahbereichsortung setzt Apple nun auch stärker auf akustische Unterstützung.

Airtag 2 Generation Bento

Der lautere Lautsprecher ergänzt die visuelle Führung in der „Wo ist?“-App und soll vor allem in typischen Alltagssituationen helfen, in denen das iPhone zwar eine ungefähre Richtung anzeigt, der genaue Fundort aber unklar bleibt.

Wer den AirTag bisher vor allem in der Wohnung oder im Büro genutzt hat, dürfte den Unterschied schneller bemerken als Nutzer, die sich auf die Kartenansicht verlassen.

30. Jan. 2026 um 17:04 Uhr von Nicolas


    3 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Stellt sich die Frage ob der neue Ton auch auf der älteren Generation lauter wäre und wie viel hier der neue Lautsprecher zu verantworten hat

  • Interessant, kam mir in meinem Test nicht so vor als ob die signifikant lauter sind.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

