Hörbar lauter: So klingen die AirTags der 2. Generation

Apple hat die zweite Generation des AirTag unter anderem mit einem kräftigeren Lautsprecher angekündigt. Kurz nach dem Marktstart zeigen erste Videos in sozialen Netzwerken, wie sich der neue Signalton im Alltag verhält.

Der Fokus liegt dabei weniger auf technischen Daten, sondern auf der praktischen Frage, ob sich verlegte Gegenstände schneller akustisch orten lassen als zuvor.

Der Signalton im direkten Vergleich

In einem unprätentiösen Vergleichsvideo stellt Finjas Sauer beide Generationen direkt gegenüber. Die Demonstration erfolgt dabei in Innenräumen, also in einer Umgebung, in der Möbel, Wände und andere Hindernisse den Ton dämpfen können. Um die Unterschiede greifbarer zu machen, kommt die Mess-App Dezibel X auf einem iPad zum Einsatz.

Der Sound vom neuen AirTag ist echt eine deutliche Verbesserung. Lässt sich wesentlich besser über größere Entfernungen oder durch Wände hindurch hören als der Ton vom alten. pic.twitter.com/ExNiyfRuW2 — Finjas Sauer (@finjassauer) January 28, 2026

Die aufgezeichneten Werte zeigen, dass der neue AirTag hörbar höhere Schalldruckpegel erreicht als das Vorgängermodell. Entscheidender als die exakten Zahlen ist jedoch der subjektive Eindruck. Der Ton bleibt über größere Distanzen klar wahrnehmbar und verliert auch dann weniger an Präsenz, wenn sich der AirTag nicht im selben Raum befindet. Genau hier lagen bei der ersten Generation häufig die Grenzen, etwa wenn Schlüssel zwischen Polstern oder in Taschen verschwanden.

„50% lauterer Lautsprecher“

Bereits zum Start der neuen AirTags hat Apple auf das überarbeitete Innenleben hingewiesen. Neben einer erweiterten Reichweite für die Nahbereichsortung setzt Apple nun auch stärker auf akustische Unterstützung.

Der lautere Lautsprecher ergänzt die visuelle Führung in der „Wo ist?“-App und soll vor allem in typischen Alltagssituationen helfen, in denen das iPhone zwar eine ungefähre Richtung anzeigt, der genaue Fundort aber unklar bleibt.

Wer den AirTag bisher vor allem in der Wohnung oder im Büro genutzt hat, dürfte den Unterschied schneller bemerken als Nutzer, die sich auf die Kartenansicht verlassen.