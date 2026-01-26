iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 245 Artikel

Apple bietet neue Generation des AirTag an
Es geht los mit den Apple-Neuerungen 2026. Der Hersteller überrascht uns heute mit der Vorstellung einer neuen Generation des AirTags. Mit dem ersten Update für das 2021 vorgestellte Produkt wurde vor allem die Reichweite erhöht und der integrierte Lautsprecher verstärkt.

Airtag 2 Apple

Kern der technischen Neuerungen ist laut Apple ein Ultrabreitband-Chip der zweiten Generation. Dieser soll beim sogenannten „Genauen Suchen“ eine Führung zum verlorenen Objekt aus größerer Distanz als bisher ermöglichen. Apple gibt an, dass die Reichweite um bis zu 50 Prozent gestiegen ist. Zusätzlich soll ein verbesserter Bluetooth-Chip dafür sorgen, dass die AirTags auch aus größerer Entfernung vom eigenen iPhone über das „Wo ist?“-Netzwerk erkannt werden können.

Airtaig Genaue Suche

Auch der Lautsprecher im AirTag wurde Apple zufolge überarbeitet und soll nun deutlich lauter sein als beim Vorgänger. Dies soll sich vor allem dann als positiv erweisen, wenn man den AirTag so verlegt hat, dass er verdeckt und nicht direkt sichtbar ist.

Präzise Suche nun auch über die Apple Watch

Mit der neuen AirTag-Generation lässt sich die präzise Suche erstmals auch direkt auf der Apple Watch verwenden. Voraussetzung hierfür ist mindestens eine Apple Watch Series 9 oder eine Apple Watch Ultra 2. Zudem ist zu beachten, dass sich die neue Generation der AirTags grundsätzlich nur mit iOS 26 beziehungsweise iPadOS 26 verwenden lässt. Ältere Versionen dieser Betriebssysteme werden nicht unterstützt.

Airgag 2

Beim Kauf auf die Version achten

Apple bietet die neue Generation des AirTag wie bereits das Original entweder einzeln oder im Viererpack an. Wer nur einen der neuen Dingefinder kaufen will, bezahlt direkt beim Hersteller 35 Euro. Das Viererpack ist zum Preis von 119 Euro, also 29,75 Euro pro Stück, erhältlich.

Die Neuvorstellung vor Augen, müsst ihr in den nächsten Wochen besonders darauf achten, dass ihr bei Drittanbietern nicht aus versehen noch die ältere Generation kauft. Zumindest anfangs kann man davon ausgehen, dass man für das neue Modell zunächst überall den offiziellen Apple-Preis bezahlt.
  • Ziemlich geringe Neuerungen… wenigstens ne längere Batterielebenszeit hätte ich noch erwartet.

    • Welche Knofpzellen verwendest du? Ich habe 8 AirTags und hatte immer günstige IKEA Knopfzellen oder andere No-Name Batterien, die hielten tatsächlich nicht so lange wie teure Markenbatterien. Seit ich nur noch diese verwende halten die Batterien auch wirklich 1 Jahr und ich glaube das ist mehr als in Ordnung.

      • Aber auch die Marken Batterien steigen früher aus als nötig. Der Threshold liegt bei ca. 3.0 V, dann meldet der Airtag schon eingeschränkte Funktion. Andere IoT Geräte können noch bei 2.8 V tadellos genutzt werden. Gefühlt verschenkt man bei den Airtags 30% der Batterie Kapazität. Genau wie bei den Kessy-Schlüsseln des VW Konzerns.

      • @Addi
        Knopfzellen sind leider immer lästig, egal in welchem Gerät, weil sie nie akurate Batteriestandsanzeigen liefern. Ich bin echt froh, dass Aqara, IKEA, usw. ihre Smart Home Sensoren umgestellt haben von Knopfzellen auf AA oder AAA Batterien.

      • Willst du dir tatsächlich ein Gerät der Größe und Form einer AAA Batterie an deinen Schlüssel hängen?

      • Hab eine Taschenlampe mit WoIst und Akku.
        Lässt sich über USB-C laden.
        Lieber sowas, als was mit Knopfzelle.

        Ein AirTag hat bei mir auch deutlich kürzer gehalten, als andere mit den gleichen Knopfzellen.
        Seitdem bin ich mit Knopfzellen durch.
        Lieber kurz ans USB-C-Kabel, welches man eh überall hat oder eben über Qi laden (bei anderen WoIst-Schlüsselanhängern).

      • Wo steht denn dass Du mit der Meldung die Batterie tauschen musst?

    • Naja, auf heutigem Apple Niveau halt.
      Dann gibt es das Ding in Zukunft noch in einer anderen Farbe und alle sollen um den heiligen Apfel tanzen.

  • Bedeutet das, dass sie ihr Position auch nur über iPhones mit mind. iOS 26 weitergeben?

  • Und auf diese kleinen Neuerungen hat man jetzt so lange gewartet. Finde es ehrlich gesagt etwas schwach von Apple noch nichtmal am Design was verändert zu haben.

  • Da muss ich ja jetzt sofort meine acht AirTags auf die neueste Version upgraden /s

    • Nicht. 50% mehr Reichweite und bisschen lauter ist doch kaum der Rede wert.

      • Dann bist du weder schwerhörig oder hast mal deinen Air Tag mal auf ner Wiese verloren. Für mich sind das nicht unwichtige Änderungen .

      • Weißt du, wie groß mein Garten ist? Wenn da wieder mal die Schlüssel von der Gästevilla verliere….

      • Ich habe mir mal einen bestellt zum Testen . Kleine Investition mit großem Effekt wenn man ihn brauch . 8 neue werden es nicht werden aber so kann man die wichtigsten Gegenstände nach und nach austauschen und die alten für andere benutzen.

  • Wenn man den Link zu Apple folgt, kann man den AirTag in AR ansehen- im Metall spiegelt sich die Umgebung….

  • Die genaue Suche auf der Apple Watch funktioniert mit der Watch 11 unter iOS 26.2 bzw WatchOS 26.2 auch mit den aktuellen (alten) AirTags.
    Es wird mir die Richtung angezeigt, in die ich gehen soll und auch die Entfernung in m.

    • Aus dem Artikel:
      „Apple gibt an, dass die Reichweite um bis zu 50 Prozent gestiegen ist. Zusätzlich soll ein verbesserter Bluetooth-Chip dafür sorgen, dass die AirTags auch aus größerer Entfernung vom eigenen iPhone über das „Wo ist?“-Netzwerk erkannt werden können.

      • Danke. Aber das hat keinen Bezug zu meinem Kommentar.

        Mein Kommentar bezieht sich auf diesen Abschnitt des Artikels (den ich im Übrigen ganz gelesen habe):

        „Präzise Suche nun auch über die Apple Watch
        Mit der neuen AirTag-Generation lässt sich die präzise Suche erstmals auch direkt auf der Apple Watch verwenden. Voraussetzung hierfür ist mindestens eine Apple Watch Series 9 oder eine Apple Watch Ultra 2“.

        Die präzise Suche funktioniert bereits – auf der AP 11 sieht es exakt so aus wie auf dem Bild der Apple Seite zum neuen AirTag – Angabe von Richtung und Entfernung in m.

        Deshalb sehe ich keine Neuerung in Bezug auf die AP.

      • Dann verstehe ich dich nicht.
        Die Entfernung ist nun größer als vorher.
        Das Prinzip bleibt jedoch gleich

  • Dann sollte es wohl bald iOS 26.2.1 geben, denn ohne löppt der neue AirTag nicht mit dem iPhone…

  • Sind die Abmessungen immer noch gleich? Ich hatte auf eine flachere Version und dafür mit integriertem Akku und induktiver Lademöglichkeit gehofft.

  • Finde das kein schlechtes Update. Wäre fest davon ausgegangen dass die Dinger einen integrierten Akku bekommen, neues Design (so dass man das komplette Zubehör neu braucht) und 30% teurer. Alles nicht gekommen. Klar, Änderungen sind überschaubar aber unter den genannten Punkten finde ich das einen guten Kompromiss.

  • Die Frage wäre, wie man beim Kauf die erste und zweite Generation optisch auseinander halten kann?

  • Bahnbrechende Innovation wofür es tatsächlich gelohnt hat 4 Jahre zu warten. Ich werd verrückt. Kann man noch klarer verdeutlichen dass man stehen geblieben ist? Jede Wette, dass in den nächsten Tage irgendwelche merkwürdigen Halter rauskommen wo mehr Schmalz reingesteckt wurde als in das hier. Und die Apple-Anhänger feiern es. Amazing. Das kann nur Apple bringen. Nur Apple. Ok, was hätte ich mir denn gewünscht? Zum Beispiel eine flache Version für die Geldbörse. Oder verliert hier niemand eine Brieftasche? Auch diese albernen Bändchen die man dazu kaufen muss nerven mich, weil die meinen Schlüsselbund unnötig beschweren. Und warum wieder nur in weiß? 4 Jahre später und Apple bekommt kein schwarz hin. Oh man. Wovon reden wir hier? Von einem Startup? Einer Raketenwissenschaft? Kann mal einer Apple sagen, dass weißes Plastik im Jahre 2026 billig aussieht. Und warum gibt es ausgerechnet hier eine Batterie statt einem Akku??? Es gibt wirklich nichts nervigeres als eine Batterie aus diesem Ding rauszufrickeln. Induktiv laden? Auf ner Matte? Aber nein. Das würde doch die heilige Marge drücken. Hier können wir denen was von Nachhaltigkeit erzählen und heimsen uns dafür sicherlich noch ein Zertifikat ein, das unsere Bilanz auffrischt. Und die 50%? Really? Wozu? Das Ding führt mich doch eh in einen bestimmten Kreis bis dann der Pfeil kommt? Wenn das der Fal ist, was interessiert es mich ob es 50% früher passiert wenn es doch sowieso passiert? Hä? Und dann natürlich auch nur mit iOS 26? Warum diese künstliche Einschränkung? Ich lach mich weg. Wirklich.

  • Warum wieder nur ab Ultra 2, als ob die 1er das nicht auch könnte.

  • Günstiger geworden, aber auch nur weil der Wechselkurs gerade wieder bescheiden ist. Als die ersten Rauskamen, war er niedriger. Apple gönnt uns Konsumenten gar nichts, also ist es gar keine echte Reduzierung und die haben Angst, das Reimpirte hier den Markt dann unterbieten. Wie beim MacBook Air zum Beispiel.

  • Auf den neuen steht auch IP67. Waren die vorher auch wasserdicht?

  • 5 Jahre und das ist es? Ist das peinlich. Ich finde es peinlich.

  • Der Designfehler an den Teilen, dass man immer ein Case braucht und nicht mal ein Loch vorhanden ist um ihn irgendwo anzubringen bleibt.
    Ich kann an einer Hand abzählen wie oft ich in den letzten Jahren, die Suchfunktion genutzt habe. Daher bleib ich zufrieden bei meinen zuletzt gekauften Teilen von Ugreen.

  • Also alle die sagen das ist ein schwaches update denen würde ich raten mal die ersten reviews abzuwarten. Wer weiss was wirklich unter der Haube geändert wurde.

