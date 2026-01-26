Apple bietet neue Generation des AirTag an

Es geht los mit den Apple-Neuerungen 2026. Der Hersteller überrascht uns heute mit der Vorstellung einer neuen Generation des AirTags. Mit dem ersten Update für das 2021 vorgestellte Produkt wurde vor allem die Reichweite erhöht und der integrierte Lautsprecher verstärkt.

Kern der technischen Neuerungen ist laut Apple ein Ultrabreitband-Chip der zweiten Generation. Dieser soll beim sogenannten „Genauen Suchen“ eine Führung zum verlorenen Objekt aus größerer Distanz als bisher ermöglichen. Apple gibt an, dass die Reichweite um bis zu 50 Prozent gestiegen ist. Zusätzlich soll ein verbesserter Bluetooth-Chip dafür sorgen, dass die AirTags auch aus größerer Entfernung vom eigenen iPhone über das „Wo ist?“-Netzwerk erkannt werden können.

Auch der Lautsprecher im AirTag wurde Apple zufolge überarbeitet und soll nun deutlich lauter sein als beim Vorgänger. Dies soll sich vor allem dann als positiv erweisen, wenn man den AirTag so verlegt hat, dass er verdeckt und nicht direkt sichtbar ist.

Präzise Suche nun auch über die Apple Watch

Mit der neuen AirTag-Generation lässt sich die präzise Suche erstmals auch direkt auf der Apple Watch verwenden. Voraussetzung hierfür ist mindestens eine Apple Watch Series 9 oder eine Apple Watch Ultra 2. Zudem ist zu beachten, dass sich die neue Generation der AirTags grundsätzlich nur mit iOS 26 beziehungsweise iPadOS 26 verwenden lässt. Ältere Versionen dieser Betriebssysteme werden nicht unterstützt.

Beim Kauf auf die Version achten

Apple bietet die neue Generation des AirTag wie bereits das Original entweder einzeln oder im Viererpack an. Wer nur einen der neuen Dingefinder kaufen will, bezahlt direkt beim Hersteller 35 Euro. Das Viererpack ist zum Preis von 119 Euro, also 29,75 Euro pro Stück, erhältlich.

Die Neuvorstellung vor Augen, müsst ihr in den nächsten Wochen besonders darauf achten, dass ihr bei Drittanbietern nicht aus versehen noch die ältere Generation kauft. Zumindest anfangs kann man davon ausgehen, dass man für das neue Modell zunächst überall den offiziellen Apple-Preis bezahlt.