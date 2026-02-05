IKEA bestätigt Probleme mit neuen Matter-Geräten

Wenn ihr Ärger mit den seit Dezember erhältlichen Matter-Produkten von IKEA habt, seid ihr nicht allein. Die Probleme wurden von zahlreichen Nutzern gemeldet und mittlerweile auch offiziell von IKEA bestätigt.

Dabei ist anzumerken, dass nicht alle Käufer der mit Matter kompatiblen Smarthome-Produkte von IKEA betroffen sind. Teilweise funktionieren die Geräte auch zuverlässig.

Bericht deutet auf defekte Hardware hin

Ein Beitrag auf Reddit bringt die Sache auf den Punkt. Der Verfasser hat auf mehrere Bestellungen verteilt insgesamt 59 der von IKEA angebotenen Bilresa-Fernbedienungen gekauft und getestet. Nur etwa die Hälfte der Geräte ließ sich erfolgreich in Betrieb nehmen Der Fehler tritt in der Regel beim Versuch auf, die Geräte mit dem heimischen Netzwerk zu verbinden: Während ein erfolgreicher Kopplungsvorgang weniger als eine Minute dauert, bricht der Einbindungsversuch bei betroffenen Geräten nach zwei bis vier Minuten mit einer Fehlermeldung ab.

Dabei wurden auch unterschiedliche Netzwerkkonfigurationen getestet und verschiedene weitere potenzielle Fehlerquellen umgangen. Dies änderte jedoch nichts an den Problemen, sodass davon auszugehen ist, dass ein Teil der ausgelieferten Geräte fehlerhaft ist. Ob Schwierigkeiten auftreten, scheint zudem mit der jeweiligen Produktcharge zusammenzuhängen. Dies könnte erklären, warum die Nutzerbewertungen teils stark auseinandergehen.

IKEA bestätigt Verbindungsprobleme

Ein Sprecher von IKEA hat gegenüber dem Magazin The Verge bestätigt, dass dem Unternehmen Probleme im Zusammenhang mit der Installation der Geräte bekannt sind und man den Sachverhalt intensiv prüfe. Komplett auf die eigene Kappe will der IKEA-Mann die Probleme allerdings nicht nehmen und verweist darauf, dass dabei auch unterschiedliche Netzwerkkonfigurationen und Smarthome-Setups eine Rolle spielen können.

IKEA hat zur Unterstützung betroffener Nutzer eine Liste mit Tipps rund um die Integration von Matter-Produkten in Smarthome-Umgebungen veröffentlicht.