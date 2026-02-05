Hinweise auf Hardware-Defekt
IKEA bestätigt Probleme mit neuen Matter-Geräten
Wenn ihr Ärger mit den seit Dezember erhältlichen Matter-Produkten von IKEA habt, seid ihr nicht allein. Die Probleme wurden von zahlreichen Nutzern gemeldet und mittlerweile auch offiziell von IKEA bestätigt.
Dabei ist anzumerken, dass nicht alle Käufer der mit Matter kompatiblen Smarthome-Produkte von IKEA betroffen sind. Teilweise funktionieren die Geräte auch zuverlässig.
Bericht deutet auf defekte Hardware hin
Ein Beitrag auf Reddit bringt die Sache auf den Punkt. Der Verfasser hat auf mehrere Bestellungen verteilt insgesamt 59 der von IKEA angebotenen Bilresa-Fernbedienungen gekauft und getestet. Nur etwa die Hälfte der Geräte ließ sich erfolgreich in Betrieb nehmen Der Fehler tritt in der Regel beim Versuch auf, die Geräte mit dem heimischen Netzwerk zu verbinden: Während ein erfolgreicher Kopplungsvorgang weniger als eine Minute dauert, bricht der Einbindungsversuch bei betroffenen Geräten nach zwei bis vier Minuten mit einer Fehlermeldung ab.
Dabei wurden auch unterschiedliche Netzwerkkonfigurationen getestet und verschiedene weitere potenzielle Fehlerquellen umgangen. Dies änderte jedoch nichts an den Problemen, sodass davon auszugehen ist, dass ein Teil der ausgelieferten Geräte fehlerhaft ist. Ob Schwierigkeiten auftreten, scheint zudem mit der jeweiligen Produktcharge zusammenzuhängen. Dies könnte erklären, warum die Nutzerbewertungen teils stark auseinandergehen.
IKEA bestätigt Verbindungsprobleme
Ein Sprecher von IKEA hat gegenüber dem Magazin The Verge bestätigt, dass dem Unternehmen Probleme im Zusammenhang mit der Installation der Geräte bekannt sind und man den Sachverhalt intensiv prüfe. Komplett auf die eigene Kappe will der IKEA-Mann die Probleme allerdings nicht nehmen und verweist darauf, dass dabei auch unterschiedliche Netzwerkkonfigurationen und Smarthome-Setups eine Rolle spielen können.
IKEA hat zur Unterstützung betroffener Nutzer eine Liste mit Tipps rund um die Integration von Matter-Produkten in Smarthome-Umgebungen veröffentlicht.
Kann ich bestätigen. Ich bin am verzweifeln. Verbindung bricht immer nach kurzer Zeit wieder ab und kommt nie wieder erst nach Hart Reset
Bei mir auch. Habe 4 Myggsprays im Einsatz. Nach einiger Zeit sind die Geräte nicht mehr erreichbar und erst nach Batterie raus / rein und Taste drücken wieder verfügbar. Bei einem Kumpel dasselbe Spiel.
Bei mir bei 2 Bilresa das selbe!
Einem YouTube Beitrag konnte ich vorhin entnehmen, dass genau die Verbindungsprobleme durch einen Neustart des iPhones des Nutzers behoben wurden. Vielleicht so als Geheimtipp.
Simon42? :-)
Danke
Ja
Ja, S42
Mich würde interessieren ob die Geräte auch ohne Ikea Hub, nur mit Apple TV als Zentrale auch vollständig von außen funktionieren?!
Ja, klappt bei mir ohne Probleme
Ja das geht.
Ja, hab sie direkt in apple home drin und darüber ging auch die Software Updates.
japp
Ja, läuft mit Apple TV problemlos.
Hatte ich auch, bin fast irre geworden. Nach drei Tagen habe ich unser Kinder iPad genommen, ein iPad Pro 10.5”, das hat einen älteres os drauf und siehe da, die Integration in Apple Home hat auf Anhieb geklappt!
Ob es am OS lag, oder generell am iPad, keine Ahnung. Ursprünglich hatte ich es immer wieder mit meinem 15 pro max vergeblich versucht. Als Boarder Router, HomePod 2, Nano Leaves im Netzwerk und als access points, Eero Pro 5
Jup, habe 3 der Temperatursensoren und alle drei lassen sich nicht verbinden
1* Timmerflotte zum Ausprobieren ins Bad gepackt, funktionierte zum Glück direkt und ohne Probleme, auch mit Home Assistant und Automationen
Bei mir geht nur leider das Firmware-Update nicht durch. Das nervt mich.
Ich finde das auch echt verrückt. Hab die timmerflotte nur mit dem Dirigera hub vernünftig in Betrieb nehmen können. Dann geshared mit Home Assistant. Wenn ich sie direkt in Home Assistant einbinde, habe ich nach kurzer Zeit einen timeout und die Sensoren sind nicht mehr erreichbar….
Gleiches Szenario bei mir in HA
Deswegen hole ich mir das Ikea Zeugs nicht. An Hue kommt einfach nichts ran. Das arbeitet einfach butterweich und macht nie Probleme
Du weißt aber schon, dass IKEA ganz andere Geräte hat, oder?
Ja, und in erster Linie ein Hersteller von Billigmöbeln ist!
Hab 7 timmerflotte, 3 myggsprays und 3 Klippbok im Einsatz.
Bis auf die Tatsache, dass in Apple Home bei den Klippboks steht „keine Antwort“, obwohl sie funktionieren läuft alles prima ohne Ikea Bridge in Apple Home und Home Assistant
Ich habe die Probleme primär mit den Thread Lampen. Gehen im HomeKit immer wieder auf offline. Im homeassistant funktionieren sie dann aber noch. In Alexa bisher auch keine Probleme. Dabei habe ich den HA boarderrouter mit den beiden HomePod minis im gleichen ThreadNetz.
Ich bin regelmäßig die Geräte rauszuschmeißen und neu einzurichten. Dann mal primär hier und dort. Mittlerweile habe ich fast alles durch. Aber in HomeKit macht es immer Probleme. Auch mit den Automationen.
Statt irgendwelche leeren faq Pages sollten Ikea anbieten, den Mist zurück zu nehmen
Die Rückgabe sollte bei IKEA doch generell möglich sein. Hast du es schon probiert und kannst berichten?
Ja. Ich hab leider das Problem, dass ich den Kassenzettel nicht mehr hatte. Tja und da haben sie garnix zurück genommen
Ich hab heute Früh einen Taster und Temperatursensor in Betrieb genommen. Bisher ohne Probleme.
Wollte noch 2 Sensoren heute bestellen, aber nix aktuell lieferbar.
Ich habe die Bilresa nach zig Versuchen via Matter verbinden können. Aber in HomeAssistant steigen die Teile spätestens nach einem Tag aus und sind nicht mehr erreichbar. Und ganz selten melden sie sich dann doch nochmal kurz zwischendurch. Es sei dazu gedacht dass die wifi Abdeckung definitiv nicht das Problem ist.
Es läuft nicht über wifi
Hat jemand Erfahrungen mit Homey und diesen Ikea-Produkten? Wollte am WE eigentlich fast schon zuschlagen und einiges bestellen.
Hab 10 verschiedene neue Geräte gekauft und alle über Home und Home Assistant eingebunden. Laufen seit Wochen super. Haben sogar Firmware Updates über matter bekommen. Top
Hier auch über 10 Geräte und keine Probleme.
Timmerflotte? Ich kenne nur Trümmerlotte.
Insgesamt 15 neue Ikea Matter Geräte gekauft. Ohne dirigera direkt mit Apple per matter Thread verbunden.
Überhaupt keine Probleme. Bin völlig zufrieden.