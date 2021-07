AirTag am Fahrrad: Sattelstangen-Reflektor dient als Versteck

Falls jemand von euch bereits Erfahrungen mit einem AirTag am Fahrrad gesammelt hat, werft euren Input gerne in die Kommentare. Der Einsatzbereich wird sicher durch die „Wo ist?“-Integration von VanMoof inspiriert, kann mit dedizierten Lösungen wir dem Curve Bike & GPS-Tracker von Vodafone jedoch eher nicht mithalten.

Wenngleich nicht als Diebstahlschutz konzipiert, finden Apples AirTags erstaunlich oft auch am Fahrrad Verwendung. Wer seinen Drahtesel damit orten will, sollte zumindest darauf achten, dass der AirTag einigermaßen geschützt und nach Möglichkeit auch nicht auf den ersten Blick erkennbar montiert ist. Der 3D-Druck-Shop GadgetGott hat sein Angebot an AirTag-Halterungen vor diesem Hintergrund um einen Reflektor ergänzt, in dessen Inneren sich das Apple-Zubehör verstecken lässt.

Insert

You are going to send email to