iOS 15 & Co. als Beta 4 für Entwickler veröffentlicht

Teilnehmer an Apples öffentlichem Beta-Programm dürfen eine Freigabe der aktuell nur für Entwickler veröffentlichten Updates auf Beta 4 in den nächsten Tagen erwarten.

Eine Übersicht der bislang in den Beta-Versionen von iOS 15 enthaltenen Neuerungen könnt ihr unter diesem Link abrufen. Zuletzt hat Apple die hier genannten Verbesserungen implementiert, dazu zählen etwa neue Info-Bildschirme, ein überarbeitetes Musik-Widget und Anpassungen in der Nachrichten-App und Safari.

Die Zahl der mit den neu veröffentlichten Beta-4-Versionen verbundenen Neuerungen dürfte sich in Grenzen halten. Apple konzentriert sich mit jeder weiteren veröffentlichten Testversion nun vorrangig auf die Korrekt von Fehlern und Leistungsverbesserungen. Wenn ihr euch noch einmal zusammenfassend über die mit den für Herbst angekündigten Betriebssysteme verbundenen Neuerungen informieren wollt, empfehlen wir einen Blick auf die von Apple mittlerweile auch in deutscher Sprache veröffentlichten Vorschauseiten .

