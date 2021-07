Belkin Soundform Connect: AirPlay-2-Adapter für „alte“ Anlagen ausprobiert

Beim Anschluss des Audio-Zubehörs müsst ihr euch zwischen der Verbindung über Miniklinke und dem optischen Ausgang entscheiden. Es ist nicht möglich, beide Anschlüsse parallel zu belegen. Anschließend könnt ihr die angeschlossenen Lautsprecher oder dergleichen drahtlos über AirPlay 2 ansteuern und die Geräte dabei auch in Multiroom-Konstellationen nutzen. Bei unseren Tests war die Klangqualität makellos, Belkin spricht einer möglichen Übertragung in CD-Qualtität mit Sample-Raten von 44.100 Hz (44,1 kHz) bei einer Auflösung von 16 Bit.

Belkin hat den Soundform Connect lobenswert einfach konzipiert und setzt auf funktionierendes Plug-and-Play. De kleine Box muss lediglich mit dem Stromnetz verbunden werden, anschließend hält man das iPhone direkt an die Rückseite des Geräts und bekommt die von Apple-Zubehör wie den AirPods bekannte Aufforderung zum Einrichten angezeigt. Nach erfolgreicher Verbindung und HomeKit-Integration legt man noch den Raum fest, in dem der Soundform Connect betrieben wird und kann loslegen.

