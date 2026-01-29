Harte Einschränkungen bei Premiuminhalten
Trotz Abo: „Apple Creator Studio“ setzt Bild-Wasserzeichen
Nutzer des neuen Kreativabonnements Apple Creator Studio stoßen auf eine Einschränkung, die im Alltag schnell relevant wird. Trotz aktivem Abonnement versieht Apple bestimmte Premiuminhalte mit Wasserzeichen, sobald diese außerhalb der zum Bundle gehörenden Apps genutzt werden.
Sobald Premiuminhalte in andere Apps eingefügt werden, setzt Apple ein Wasserzeichen
Betroffen sind etwa die Bilder aus den neu eingeführten Bildbibliotheken von Pages, Numbers und Keynote, die ausschließlich im Rahmen des Abos verfügbar sind.
Wasserzeichen beim App-Wechsel
Das Verhalten lässt sich leicht nachvollziehen: Wird in Pages ein Bild aus der integrierten Premium-Bibliothek eingefügt und anschließend in eine andere Anwendung kopiert, erscheint dort automatisch ein Wasserzeichen. Dies betrifft auch Apples eigene Apps wie Notizen. Bereits beim kurzfristigen Ablegen oder Weiterbearbeiten der Grafiken werden diese durch die Wasserzeichen nicht nur als Premiuminhalte sichtbar sondern auch unbrauchbar gemacht.
Problematisch ist nämlich, dass das Wasserzeichen dauerhaft erhalten bleibt. Wird das Bild später erneut in Pages eingefügt, verschwindet die Markierung nicht. Damit wird es faktisch unmöglich, Premium-Grafiken vorübergehend in Drittanbieter-Apps zu bearbeiten, zu sammeln oder zwischenzuspeichern, ohne das Dokument dauerhaft zu beeinträchtigen.
Apple hatte Apple Creator Studio gestern offiziell gestartet und dabei neben Profi-Anwendungen wie Final Cut Pro und Logic Pro auch angepasste Versionen der iWork-Apps eingeführt. Pages, Numbers und Keynote liegen nun in Creator-Studio-Varianten vor, die zusätzliche Vorlagen, Bilder und KI-gestützte Funktionen bieten. Die klassische Nutzung der Applikationen bleibt kostenfrei, während ausgewählte Inhalte an das Abonnement gebunden sind.
Die nun beobachteten Wasserzeichen zeigen, wie strikt Apple diese Trennung umsetzt. Während das Abo den Zugriff auf Premiuminhalte erlaubt, bleibt deren Verwendung klar auf das Apple-Ökosystem begrenzt. Arbeitsabläufe, bei denen Grafiken appübergreifend gesammelt, bearbeitet oder vorbereitet werden, lassen sich mit diesen Inhalten kaum umsetzen. Für Anwender, die Pages und Co. als Teil größerer Workflows nutzen, stellt dies eine spürbare Einschränkung dar.
In dieser Form wird niemand dieses Abo abschließen wollen.
Sehe ich genauso
Ich habe das Abo seit gestern aktiv. Finde die Einschränkungen aber auch seltsam. Für meine Einsatzzwecke ist das aktuell – soweit ich das derzeit beurteilen kann – zum Glück nicht relevant.
Apple möchte halt, dass das Bild in Pixelmator Pro bearbeitet wird.
Wenn ich solche Nachrichten lese, zerreißts mich fast. Auf der einen Seite packt mich ein unbändiger und auf der anderen Seite Trauer um Apple.
Ich bin seit fast 30 Jahren Kunde von Apple, aber von Jahr zu Jahr fällt es mir schwerer das zu rechtfertigen.
Ich hab früher alles gekauft, was von denen kam, unbesehen und ohne Tests gelesen zu haben. Inzwischen bin ich nur noch beim MacBook Pro, iPad und iPhone dabei. Und beim iPhone auch nur weil ich sämtliche Telefone im Familienkreis supporten darf und Android Telefon sind einfach nicht schön, wenn man das muss. Ich hatte alle iPhones vom ersten angefangen hab dann eine zweijährige Pause gemacht und ein Galaxy Notes benutzt. Für mich persönlich (technisch und von den Einsatzmöglichkeiten) das bessere Smartphone. Leider wurde es von Samsung eingestellt. Aber wie gesagt, beim iPhone ist die Kombi Software, Ecosystem und Gerät eben doch noch besser.
Aber sowas zu lesen wie diese Nachricht, ich kann’s nicht verstehen, was der Sinn einer solchen Sache ist. Das ist einfach nur dem Kunden ins Gesicht geschlagen und das mit voller Absicht.
++1
Man hat den Eindruck sie brauchen Geld, was schon irgendwie der Hohn ist. Wirklich schade, da jeder, der professionell arbeitet zwangsläufig mehrere verschiedene Programme für unterschiedliche Arbeiten nutzt.
Der Sinn dahinter? Geld verdienen.
Sollte ein Screenshot das ganze nicht lösen können?
Nein ein Screenshot funktioniert in diesem Moment nicht weil auch die Wasserzeichen dann eingebettet werden ist ja Apple Betriebssystem
Demnächst auch nur noch mit Abo möglich.
Der war gut! :D
Wow, da war ja mal wieder ein ganz Schlauer am Werk bei Apple. Das ist an Dämlichkeit nicht zu übetreffen. Man stelle sich vor, das wird Salonfähig. Sprich ich kreiere in Photoshop & Co die dollsten Bilder, schicke es an Druckerei XY die die Bilder aber mit Wasserzeichen angezeigt bekommt weil die kein Abo haben? Ich schicke eine Präse raus an Partner die die Bilder mit Wasserzeichen erhalten? Na das erklär mal meinem Chef. Was kommt als nächstes Apple? Ich mache Bilder mit dem iPhone, aber ohne Abo bekommen die Fotos ein Wasserzeichen? Diese Gier nach noch mehr Profit geht mir allmählich so richtig auf den Sagg. Glauben die wirklich das man mit uns Benutzern alles machen kann???
Es geht nicht um die Bilder, die du selbst erstellst und kreierst, sondern um Vorlagen direkt von Apple. Das hat eben Urheberrecht bei Apple und soll nicht in anderen Programmen weiterverarbeitet werden.
Ehrlich gesagt verstehe ich auch das Problem nicht. Wo bekommt man denn noch Lizenzen von Stockfotos komplett frei zur Verfügung?
Der Artikel ist mal wieder meckern auf sehr hohem Niveau.
Lieber Enrico, du weißt schon was ein Abo ist? Und wenn man dort Assets anbietet, sollten die das Nuntzungsrecht mit abdecken. Ich will kein Urheberrecht darauf.
Ja merkt man, dass Du das Problem nicht verstehst. Das ist Kommentieren auf ganz niedrigem Niveau. Wenn ich irgendwo lizenzierte Inhalte kaufe, bezieht sie die Lizenz immer auf die Verwendung sprich Publikationsart und – umfang, aber nie auf das zu benutzende Werkzeug. Das ist einfach Nonsens was Apple da macht…
Sehe ich anders. Du kannst innerhalb der Premium Apps damit arbeiten und es auch drucken etc. dafür hast du per Abo die Lizenz. Ein Verwenden in anderen Apps zur Verarbeitung ist nicht vorgesehen. Jeder kann die AGBs und Nutzungsrechte so gestalten wie es im rechtlichen Sinne ok. Wo ist also dein Problem?
Ich sehe eher deine Kommentar total daneben.
Inwiefern zwingt dich Apple dazu das Abo abzuschließen oder die Produkte zu verwenden. Du kannst weiterhin Adobe, Mircrosoft oder Freeware nutzen etc.
Jein.
Das Problem, wenn Vorlagen nur mit dem Abo verfügbar sein dürfen ist ja, dass du dir kurz einen Monat Abo leisten müsstest, dir in der Zeit alle Vorlagen exportieren/kopieren könntest, und diese dann ohne Abo kostenlos für alle Ewigkeiten nutzen könntest. Das würde das komplette Abo-Modell sinnlos machen, daher unterbindet Apple das mit den Wasserzeichen. Insofern ist es durchaus verständlich, dass Apple das genau so macht. Ist halt nur blöd für den Nutzer.
Wenn mit dem Abo nur Funktionen verknüpft wären, gäbe es die Diskussion nicht, da Funktionen ja eh an die App gebunden sind. Aber Vorlagen wie z.B. Bilder, die man in beliebigen Apps nutzen könnte, lassen sich schlecht an ein Abo binden, ohne derartige Einschränkungen wie Wasserzeichen.
Als Nutzer kann man natürlich sagen, der Programmierer hat es verdient, durch Abos auch regelmäßig entlohnt zu werden, der Grafiker aber nicht, der soll gefälligst umsonst arbeiten, aber irgendwie ist das auch keine Lösung. Auf der anderen Seite hätte Apple die Vorlagen aber auch vom Abo entkoppeln und als einzelkauf in kleinen Paketen anbieten können. Dann müsste man als Nutzer dann für neue Vorlagen eben immer wieder mal neu Geld einwerfen und könnte nicht sofort auf den kompletten Katalog zugreifen. Kleine Ahnung was besser ist
Kann man mit ChatGPT entfernen. Einfach: Entferne die Schrift aus dem Bild schreiben. Nur das Wort Wasserzeichen darf nicht fallen, denn sonst verweigert ChatGPT das.
Ja, easy. Wasserzeichen sind halt so gar kein Schutz mehr heute.
Genau, das geht mit 4 Bilder pro Tag ohne zusätzliches Abo? Abgesehen davon wäre der unnötige workload banane.
Und das macht für mich die Sache noch schlimmer. Denn damit wird’s ja wirklich nur noch zu einer Klatsche für den Benutzer, aber ohne wirklichen Sinn.
Und ich persönlich mag’s gar nicht, wenn Menschen, die ich bezahle, mich schlagen
Das ist echt der unnötigste Mist den Apple in den letzten 10 Jahren vorgestellt hat….
Ich will meine normalen iWork Apps zurück.
Die gibt es doch nach wie vor. Weiterhin kostenlos.