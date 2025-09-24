Jetzt verfügbar: Nomad bringt neue Hüllen für das iPhone 17

Wir zählen uns selbst zu den langjährigen Fans der Nomad-Hüllen. Unserer Erfahrung nach gehören sie zu den besten und hochwertigsten Schutzhüllen für das iPhone. Natürlich ist es eine Geschmacksfrage, ob man zu Lederprodukten greift oder nicht.

Wer uns jedoch nach einer Empfehlung fragt, dem verweisen wir gerne auf die Kollektion von Nomad. Umso erfreulicher ist es, dass die neuen Modelle nun auch für die aktuelle iPhone-Generation erhältlich sind.

Uns gefällt die Kombination aus Lederoberfläche und stabilem TPU-Rahmen. Letzterer hat unsere Geräte bereits mehrfach vor Schäden bewahrt und zeigt sich im Alltag deutlich langlebiger als viele vergleichbare Modelle. Während andere Schutzhüllen nach längerer Nutzung nachgeben, bleibt das iPhone bei Nomad fest im Rahmen fixiert.

Neu in den aktuellen Modellen: Die Kamera-Buttons, der in allen neuen Hüllenmodellen integriert ist. Er soll die Bedienung der iPhone-Kamera präziser machen und richtet sich besonders an Nutzer, die das Gerät häufig für Fotos einsetzen.

Rugged Case, Traditional und Rugged Leather

Nomad bietet für das iPhone 17 verschiedene Hüllen an, die sich in Materialwahl und Design unterscheiden. Das Rugged Case kombiniert einen Polycarbonat-Rahmen mit kratzfester Rückseite und verstärkten TPU-Bumpern, die Stürze aus bis zu 4,5 Metern abfedern sollen. Eine Innenseite aus Mikrofaser schützt zusätzlich das Gerät. Alle Modelle sind mit MagSafe und Qi2 kompatibel und verfügen über präzise gearbeitete Tasten aus Aluminium.

Das Rugged Leather Case setzt auf Horween-Leder aus den USA, das im Gebrauch eine Patina entwickelt. Es verbindet Lederoptik mit verstärktem Rahmen und Innenfutter aus Mikrofaser.

Das schlankere Traditional Leather Case ist ebenfalls mit Horween-Leder erhältlich, alternativ auch in einer Variante mit Nomad-Leder. Diese Hülle ist für das iPhone 17 Air, das iPhone 17 Pro sowie das iPhone 17 Pro Max in mehreren Farboptionen verfügbar, darunter Black, Brown und Rustic Brown.

Glas-Schutz als Zubehör

Neben den Hüllen bringt Nomad auch neue Screen Protectors auf den Markt. Sie bestehen aus dünnem, widerstandsfähigem Aluminosilikatglas, das Kratzern im Alltag vorbeugen soll. Mit einer Stärke von nur 0,33 Millimetern sollen diese das Design der Geräte kaum beeinträchtigen. Ein PET-Applikator und ein Reinigungskit liegen bei. Die Folien sind mit allen Nomad-Hüllen kombinierbar, sprechen uns aber nicht an.