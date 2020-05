AirPods-Software aktualisieren: So geht’s

Apple hat in den vergangenen Tagen neue Firmware sowohl für die AirPods Pro als auch für die AirPods der zweiten Generation veröffentlicht. In der Regel werden die Updates automatisch installiert und ihr müsst euch um nichts kümmern. In Ausnahmefällen dauert das allerdings ungewöhnlich lange. Wer hier etwas „Druck aufbauen“ will, kann es wie unten beschrieben versuchen.

Bei den folgenden Schritten handelt es sich um die offizielle Handlungsempfehlung des Apple Support. Leserberichten zufolge konnten damit auch AirPods, die sich zuvor hartnäckig geweigert hatten, zur Aktualisierung der Software „überredet“ werden.

Hören Sie Musik oder andere Audio Inhalte für mindestens 30 Sekunden.

Packen Sie Ihre AirPods in Ihrem Ladecase und schließen Sie die Klappe.

Verbinden Sie das Ladecase mit Ihrem Lightning Aufladekabel.

Warten Sie 30 Minuten. Danach verbinden Sie die AirPods erneut mit Ihrem iPhone.

Dann überprüfen Sie die Firmware Version nochmal. Gehen Sie dazu wieder auf Einstellungen -> Allgemein -> Info -> AirPods

