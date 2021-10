Foto-App Halide: Neuer Makro-Modus für ältere iPhones

Natürlich lässt sich der Makromodus auch in Kombination mit dem iPhone 13 Pro nutzen. Die Bild-Ergebnisse die dabei zu erwarten sind, könnt ihr in diesem Blogeintrag der Halide-Entwickler bestaunen. Hier lassen sich auch mit einem iPhone 12 geknipsten Makro-Fotos einsehen.

So arbeitet der neue Makromodus auch auf älteren iPhone-Modellen und setzt hier auf eine Technik, die die Halide-Macher als „Neuronales Makro“ beschreiben . Dabei macht sich nach erfolgter Aufnahme ein „leistungsstarker KI-basierter Verbesserungsprozess“ ans Werk, um das maximal Mögliche an Details aus den Nahaufnahmen herauszuholen. Die neue Funktion soll auf allen iPhone-Modellen ab dem iPhone 8 zur Verfügung stehen und auch nach digitalen Vergrößerungen noch für saubere, scharfe Kanten sorgen.

Seit wenigen Stunden steht Halide nun in Version 2.5 zum Download im App Store bereit und bringt einen neuen Makromodus mit, der sich vor allem an jene Nutzer richtet, die sich gegen den Kauf des iPhone 13 Pro mit der ab Werk verbauten Makro-Linse entschieden haben.

Im Mai 2017 in den App Store gestartet, wurde Halide zur Einführung noch für schmale 3,49 Euro verkauft. Inzwischen hat die Foto-Applikation ihren Verkaufspreis auf 49,99 Euro angehoben und bietet alternativ auch ein Abo an, das für 2,99 Euro die monatliche bzw. für 12,49 Euro die jährliche Nutzung der App ermöglicht – inklusive obligatorischem 7-Tage-Gratistest.

Die Drittanbieter-Applikation Halide zählt zu den besten Fotografie-Applikationen im App Store und richtet sich an Anwender denen die Standardkamera-App des iPhones zu viele Profi-Funktionen vermissen lässt. So kann Halide RAW- beziehungsweise ProRAW-Aufnahmen anfertigen und gestattet die manuelle Konfiguration von Fokus, Belichtung und Co.

