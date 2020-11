AirPods Pro: Laute Außengeräusche deaktivieren Transparenzmodus

Haben Apples AirPods Pro eine automatische Funktion zum Schutz des Gehörs integriert? Mit Blick auf eingehende Leserberichte könnte das fast meinen, doch tun wir uns schwer daran, den Effekt als gewolltes und kontrolliertes „verstecktes Feature“ zu bestätigen. Zudem wäre es verwunderlich, wenn Apple eine solche Funktion integriert und nicht damit wirbt.

Konkret geht es um die Benutzung der AirPods Pro im Transparenzmodus. Hier werden Außengeräusche ja bewusst verstärkt, sodass man besser wahrnimmt, was um einen herum geschieht. Leserberichten zufolge wird dieser Modus jedoch beim Einfluss lauter Außengeräusche, beispielsweise Polizeisirenen oder quietschender Bremsen und Gleise, automatisch deaktiviert und die Hörer stattdessen auf Geräuschunterdrückung geschaltet. Der Moduswechsel geschieht automatisch und wird auch rückgängig gemacht, sobald sich der Außengeräuschpegel wieder normalisiert hat.

Wenn ich zum Beispiel an den Bahngleisen stehe und der Zug am Bremsen ist entsteht ja ein hochfrequenter Ton. Sobald dieser Ton ertönt gehen die AirPods Pro trotz Transparenz-Modus in den Geräuschunterdrückungs-Modus. Sobald der Ton dann weg ist schaltet sich automatisch und unbemerkt (also ohne Switch-Ton) der Transparenz-Modus wieder ein.