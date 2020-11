Einkaufsliste HNGRY mit Widgets und verbesserter Produktliste

Die kostenlose Einkaufslisten-App HNGRY begleiten wir bereits seid ihrem Start im App Store. Die zu Beginn vom Funktionsumfang eher bescheidene Konkurrenz zu Alternativen wie Bring! oder Pon wird von ihren Entwicklern stetig erweitert. Jetzt kann die persönliche Einkaufsliste auch als Widget auf dem Home-Bildschirm von iOS 14 platziert werden.

HNGRY erlaubt die Verwendung als Widget in den drei unter iOS 14 verfügbaren Größen. Zudem wird durch ein Plus-Zeichen im Widget das Hinzufügen neuer Produkte erleichtert. Anzumerken ist, dass Anzeige der Einkaufsliste als Widget eine Anmeldung in der App erfordert. HNGRY unterstützt hier wenn gewünscht auch den anonymen Login mithilfe der Funktion „Mit Apple anmelden“. Wird die App mit Anmeldung genutzt, so lassen sich die persönlichen Einkaufslisten auch mit anderen Nutzern teilen.

Darüber hinaus haben die HNGRY-Entwickler mit dem Update auf Version 1.13.1 auch mehrere Verbesserungen eingefügt. So wurde der Produktkatalog um Synonyme und Singular- sowie Pluralformen erweitert und es stehen spezifischere Einheiten zur Auswahl, beispielsweise „Flasche“, „Tube“ oder „Kasten“.

HNGRY unterstützt auch das Führen von mehreren getrennten Listen, die dann jeweils für sich mit anderen Nutzern geteilt werden können. Die einzelnen Einträgen kann man um Mengenangaben und Notizen erweitert, nicht in der Produktdatenbank auffindbare Artikel können von Hand ergänzt werden. Die App versucht zudem, sich an eure Einkaufsgewohnheiten anzupassen und die Pflege der persönlichen Einkaufslisten durch „intelligente“ Vorschläge zu unterstützen.

HNGRY steht neben dem iPhone auch auf der Apple Watch zur Verfügung. Die Möglichkeit, die eigenen Listen direkt vom Handgelenk aus zu erweitern, haben die Entwickler im vergangenen Frühjahr hinzugefügt. Im Sommer wurde auch der zuvor kritisierte Anmeldungszwang entfernt und die App lässt sich seither lokal auch komplett offline verwenden.