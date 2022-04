AirPods Pro: Aktuelles Modell soll noch in diesem Jahr ersetzt werden

Apple wird voraussichtlich noch in diesem Jahr eine neue Generation der AirPods Pro vorstellen. Diese Meldung dürfte kaum jemand überraschen, schließlich wurde die noch aktuelle erste Generation der Ohrhörer bereits im Oktober 2019 vorgestellt und hat somit bald drei Jahre auf dem Buckel. Mit einer anstehenden Überarbeitung haben wir längst gerechnet. Interessant ist allerdings, was der auf Apple-Themen spezialisierte Analyst Ming-Chi Kuo zu der damit verbundenen Marketingstrategie Apples sagt.

AirPods 3 orders for 2-3Q22 have been cut by 30%+. Due to the failed product segmentation strategy, demand for AirPods 3 is significantly weaker than for AirPods 2. AirPods Pro may get discontinued after Apple launches AirPods Pro 2 in 2H22 to avoid repeating the same mistake.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 5, 2022