Apple verkauft jetzt auch das iPhone 12 Pro Max als „zertifiziert refurbished“

Im Apple Refurb Store ist jetzt auch das iPhone 12 Pro Max erhältlich. Der Preis für das mit einem 6,7 Zoll großen Bildschirm ausgestattete Smartphone fällt auf diesem Weg unter 1.000 Euro. Mit 128 GB Speicher verkauft Apple die Refurbished-Version für 969 Euro und damit 180 Euro unter dem Originalpreis, darüber hinaus sind auch Modelle mit 256 und 512 GB Speicher erhältlich.

Apple bietet das iPhone erst seit wenigen Wochen auch mit Preisnachlass über den hauseigenen Refurb Store an. Warum dies hier im Vergleich zu anderen Ländern derart lange auf sich warten ließ, ist unklar. Seit Februar zeigt sich die Rubrik „iPhone“ in Apples „Gebraucht-Abteilung“ allerdings durchgängig gefüllt. Zu Beginn waren hier nur das iPhone 11 Pro, das iPhone 12 mini, das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro erhältlich, jetzt ist auch das iPhone 12 Pro Max in verschiedenen Farben und Speicherausstattungen nachgerückt.

Apple selbst wirbt damit, dass alle im Refurb Store erhältlichen Produkte in der Regel von Neugeräten nicht zu unterscheiden sind und zudem mit Apples einjähriger Garantie verkauft werden. Die hier für die iPhone-Modelle angesetzten Preise liegen in der Regel zumindest ein Stück weit unter dem, was nicht nur die offiziellen Vertriebspartner von Apple sondern teils auch Billig-Anbieter für Neugeräte ansetzen.