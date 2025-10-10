Neue AirPods Pro 3: Designänderung sorgt auch für Beschwerden

Mit der aktuellen Generation der AirPods Pro hat Apple erneut am Gehäusedesign gearbeitet. Neben einer verbesserten Geräuschunterdrückung fällt vor allem ein zusätzlicher Sensor auf. Der sogenannte Photoplethysmographie-Sensor gibt 256 Mal pro Sekunde ein unsichtbares Infrarotlicht ab, um so den Blutstrom zu messen.

AirPods Pro 3: Für einige Anwender richtig ungemütlich

Bei einem Teil der Nutzer führt diese Anpassung jedoch offenbar zu Problemen. Konkret wird von Druckstellen und Hautreizungen im Bereich des Tragus berichtet. In einigen Fällen kam es sogar zu kleineren Verletzungen, wenn das neue Sensorelement dauerhaft auf empfindliche Hautpartien trifft. Betroffene AirPods-Besitzer geben an, dass das Bauteil nicht ganz bündig mit dem Gehäuse abschließt und dadurch Reibung verursachen kann.

Unterschiedliche Passformen als zentrale Ursache

Wie schon bei früheren Modellen zeigt sich, dass nicht jede Ohrform mit der standardisierten Gestaltung der AirPods klar kommt. In sozialen Netzwerken empfinden einige Nutzer die neue Form als komfortabler, andere berichten über Schmerzen oder Druckgefühl, selbst bei kurzer Tragedauer.

Der Wechsel der Silikonaufsätze verbessert die Situation nur bedingt, da die Ursache oft eher beim Gehäuse als bei der Aufsatzgröße liegt. Besonders schmal gebaute Ohren oder ein enger Gehörgang verstärken die Probleme. Die Erfahrungen variieren jedoch stark. Wir zum Beispiel haben nichts an der nur leicht geänderten Bauform auszusetzen.

Auf der Community-Plattform reddit.com greifen einige Nutzer zu individuellen Lösungen, etwa durch zusätzliche Polsterungen oder Memory-Foam-Aufsätze. Andere haben sich bereits für einen Umtausch oder die Rückgabe der Ohrhörer entschieden.

AirPods Pro 3 ersetzen AirPods Pro 2

Im offiziellen Apple Store haben die AirPods Pro 3 die Vorgängergeneration ersetzt, bei Drittanbietern wie Amazon sind noch Restbestände der AirPods Pro 2 verfügbar.