Hautreizungen durch Sensorplatzierung
Neue AirPods Pro 3: Designänderung sorgt auch für Beschwerden
Mit der aktuellen Generation der AirPods Pro hat Apple erneut am Gehäusedesign gearbeitet. Neben einer verbesserten Geräuschunterdrückung fällt vor allem ein zusätzlicher Sensor auf. Der sogenannte Photoplethysmographie-Sensor gibt 256 Mal pro Sekunde ein unsichtbares Infrarotlicht ab, um so den Blutstrom zu messen.
AirPods Pro 3: Für einige Anwender richtig ungemütlich
Bei einem Teil der Nutzer führt diese Anpassung jedoch offenbar zu Problemen. Konkret wird von Druckstellen und Hautreizungen im Bereich des Tragus berichtet. In einigen Fällen kam es sogar zu kleineren Verletzungen, wenn das neue Sensorelement dauerhaft auf empfindliche Hautpartien trifft. Betroffene AirPods-Besitzer geben an, dass das Bauteil nicht ganz bündig mit dem Gehäuse abschließt und dadurch Reibung verursachen kann.
Unterschiedliche Passformen als zentrale Ursache
Wie schon bei früheren Modellen zeigt sich, dass nicht jede Ohrform mit der standardisierten Gestaltung der AirPods klar kommt. In sozialen Netzwerken empfinden einige Nutzer die neue Form als komfortabler, andere berichten über Schmerzen oder Druckgefühl, selbst bei kurzer Tragedauer.
Der Wechsel der Silikonaufsätze verbessert die Situation nur bedingt, da die Ursache oft eher beim Gehäuse als bei der Aufsatzgröße liegt. Besonders schmal gebaute Ohren oder ein enger Gehörgang verstärken die Probleme. Die Erfahrungen variieren jedoch stark. Wir zum Beispiel haben nichts an der nur leicht geänderten Bauform auszusetzen.
Auf der Community-Plattform reddit.com greifen einige Nutzer zu individuellen Lösungen, etwa durch zusätzliche Polsterungen oder Memory-Foam-Aufsätze. Andere haben sich bereits für einen Umtausch oder die Rückgabe der Ohrhörer entschieden.
AirPods Pro 3 ersetzen AirPods Pro 2
Im offiziellen Apple Store haben die AirPods Pro 3 die Vorgängergeneration ersetzt, bei Drittanbietern wie Amazon sind noch Restbestände der AirPods Pro 2 verfügbar.
Null Probleme! Finde sie bequemer als die Air Pods pro 2! Trage die sogar zum einschlafen.
Ich find die 3er auch bedingt unkomfortabler. Das „einsetzen“ muss man anders machen. Eher „drehen Li/Re“ beim einsetzen. Und 1 Nr. kleiner die Stöpsel bei mir als bei den 2ern.
Ich habe von den AirPods Pro 2 auf die 3er geupgraded und ich bin mit ihnen wirklich zufrieden. Bis auf das lautere Grundrauschen, besonders im Transparenzmodus, ist dieser und auch ANC wirklich noch einmal ein gutes Stück besser. Das ANC macht die Welt so unglaublich leise, dass ich die AirPods manchmal kurz herausnehme und um mich schaue, quasi zur Sicherheit, weil man einfach nichts mehr mitbekommt. Wahrscheinlich liegt das aber auch primär an den neuen Aufsätzen. Die Mikrofonqualität ist auch ein gutes Stück besser geworden, was sich in Meetings positiv bemerkbar macht. Die eigene Stimme klingt dagegen leiser, woran man sich gewöhnen muss. Zum Thema Tragekomfort lässt sich vielleicht Folgendes sagen: Die AirPods Pro 2 würde ich ohne Probleme den ganzen Tag im Ohr tragen können, ohne dass sie mich in irgendeiner Hinsicht stören würden. Von früh bis spät sozusagen. Bei den AirPods Pro 3, obwohl diese auch prinzipiell bequem sind, ist das nicht so. Nach 2–3 Stunden muss ich die auf jeden Fall kurz herausnehmen, weil sonst meine Ohren anfangen zu jucken. Aber danach kann es zügig weitergehen. Das Case ist größer, aber leichter und fühlt sich irgendwie billig an. Wie ein China-Klon. Keine Ahnung, warum sie da unbedingt am Akku sparen mussten. Bei der reinen Soundqualität merke ich im Regelbetrieb keinen Unterschied. Vielleicht ist der Bass minimal höher, ansonsten klingt für mich alles wie immer. Ich bin sehr zufrieden mit ihnen, aber vor allem die besseren Mikrofone machen im Alltag für mich einen Unterschied, weil ich die AirPods den ganzen Tag auf der Arbeit verwende.