In den Fussspuren von OpenAI

Apple Health: Claude erhält Zugriff auf Gesundheitsdaten
Der KI-Dienst Claude erweitert seine Funktionen um einen eigenen Gesundheitsbereich und tritt damit in die Fussspuren von OpenAI. In einer ersten Beta-Phase lassen sich Gesundheitsdaten aus verschiedenen Plattformen direkt mit dem Dienst verknüpfen. Ziel ist es, medizinische Informationen und Fitnesswerte verständlich aufzubereiten und im Gesprächskontext nutzbar zu machen.

Claude Aktivitaet Apple Health

Das Angebot richtet sich zunächst an zahlende Nutzer in den Vereinigten Staaten und ist auf mobile Apps beschränkt. Der Gesundheitszugang ist als optionale Erweiterung konzipiert und muss von Nutzern ausdrücklich aktiviert werden.

Apple Health und weiteren Plattformen

Zum Start stehen vier Integrationen zur Verfügung. Auf dem iPhone lässt sich Claude mit Apple Health verbinden. Auf Android wird der Zugriff über Health Connect ermöglicht. Ergänzend können Nutzer ihre Daten aus HealthEx sowie Function Health einbinden. Die Verbindung erfolgt direkt in der Claude-App oder über eine separate Anmeldeseite für externe Dienste.

Healthex

Nach der Freigabe kann Claude Inhalte aus Arztberichten, Laborwerten und Fitnessaufzeichnungen zusammenführen. Die KI erklärt Messergebnisse in verständlicher Sprache, fasst medizinische Verläufe zusammen und erkennt wiederkehrende Muster in Aktivitäts oder Vitaldaten. Diagnosen oder Therapieempfehlungen sind dabei nicht vorgesehen. Der Dienst versteht sich als unterstützendes Werkzeug zur Einordnung vorhandener Informationen.

Datenschutz und eingeschränkte Verfügbarkeit

Anthropic betont, dass die Integrationen auf Datenschutz ausgelegt sind. Der Zugriff erfolgt ausschließlich nach ausdrücklicher Zustimmung. Die angebundenen Gesundheitsdaten werden nicht für das Training der KI verwendet. Verbindungen lassen sich jederzeit trennen und gespeicherte Inhalte können gelöscht werden.

Der Beta-Start ist auf Pro- und Max-Abonnenten in den USA begrenzt. Nutzer in der Europäischen Union haben derzeit keinen Zugriff. Ob und wann das Angebot hierzulande verfügbar wird, ist offen. Auch zur langfristigen Einbindung weiterer Gesundheitsdienste oder nationaler Gesundheitssysteme macht Anthropic bislang keine Angaben.
22. Jan. 2026 um 07:57 Uhr von Nicolas


    15 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

