AirPods Pro 3: Erste Drittanbieter mit weicheren Silikon-Tips

Die AirPods Pro 3 sind seit rund drei Monaten im Handel und haben die vorherige Generation inzwischen weitgehend aus den Regalen verdrängt. Preislich bewegen sich die neuen Ohrhörer mit aktuell rund 226 Euro auf einem ähnlichen Niveau wie die AirPods Pro 2 zum Ende ihrer Laufzeit.

Die AirPods Pro 3 sind Verkaufsschlager, die festeren Tips sorgen jedoch für Kritik

In der täglichen Nutzung taucht jedoch ein Punkt immer wieder auf, der für Diskussionen sorgt. Die neuen Ohrstöpsel mit integriertem Memory Schaum sitzen fester im Ohr und fühlen sich deutlich strammer an als die weicheren Aufsätze der Vorgänger.

Härtere Aufsätze als häufige Kritik

Apple verfolgt mit den neuen Aufsätzen das Ziel, einen stabileren Sitz und damit eine bessere passive Abschirmung von Umgebungsgeräuschen zu erreichen. Dafür wurde das Material steifer ausgelegt und der Schaumkern stärker formstabil gestaltet.

Neue AirPods Pro 3: Designänderung sorgt auch für Beschwerden

Für viele Nutzer bedeutet das eine sicherere Position im Ohr, für andere führt der erhöhte Druck jedoch schneller zu einem unangenehmen Tragegefühl. Gerade bei kleineren Ohrformen oder empfindlichen Gehörgängen werden die Unterschiede zu den weicheren AirPods Pro 2 deutlich spürbar.

Erste Drittanbieter mit weicheren Silikontips

Inzwischen reagieren erste Zubehörhersteller auf diese Rückmeldungen und bieten alternative Silikon Aufsätze für die AirPods Pro 3 an. Diese stammen von einem Anbieter, der bereits für die AirPods Pro 2 eine der bestbewerteten Ersatzohrstöpsel offeriert.

Die neuen Modelle bestehen aus weichem Silikon und verzichten auf den festen Memory-Schaum. Sie werden entweder als gemischtes Set mit fünf Größen von XXS bis L oder als Fünferpack in einer festen Größe angeboten. Zum Lieferumfang gehört zudem ein kleines Reinigungswerkzeug sowie eine Aufbewahrungsbox, mit der sich die Aufsätze unterwegs sicher verstauen lassen.

Laut den Produktangaben sollen die Ersatz-Tips das vertraute, weichere Tragegefühl der früheren Generation wiederherstellen, ohne das Laden im Case oder die Pulsmessung zu beeinträchtigen. Ob der lockerere Sitz Auswirkungen auf die Geräuschdämmung hat, ist bislang offen.

Auch wir haben ein Set bestellt, um zu prüfen, ob sich der Komfort verbessert und wie stark sich dies auf die Abschirmung gegenüber Außengeräuschen auswirkt. Sollten wir positive Erfahrungen machen, melden wir uns erneut.