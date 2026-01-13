Versprechen den Komfort der Vorgängergeneration
AirPods Pro 3: Erste Drittanbieter mit weicheren Silikon-Tips
Die AirPods Pro 3 sind seit rund drei Monaten im Handel und haben die vorherige Generation inzwischen weitgehend aus den Regalen verdrängt. Preislich bewegen sich die neuen Ohrhörer mit aktuell rund 226 Euro auf einem ähnlichen Niveau wie die AirPods Pro 2 zum Ende ihrer Laufzeit.
Die AirPods Pro 3 sind Verkaufsschlager, die festeren Tips sorgen jedoch für Kritik
In der täglichen Nutzung taucht jedoch ein Punkt immer wieder auf, der für Diskussionen sorgt. Die neuen Ohrstöpsel mit integriertem Memory Schaum sitzen fester im Ohr und fühlen sich deutlich strammer an als die weicheren Aufsätze der Vorgänger.
Härtere Aufsätze als häufige Kritik
Apple verfolgt mit den neuen Aufsätzen das Ziel, einen stabileren Sitz und damit eine bessere passive Abschirmung von Umgebungsgeräuschen zu erreichen. Dafür wurde das Material steifer ausgelegt und der Schaumkern stärker formstabil gestaltet.
Für viele Nutzer bedeutet das eine sicherere Position im Ohr, für andere führt der erhöhte Druck jedoch schneller zu einem unangenehmen Tragegefühl. Gerade bei kleineren Ohrformen oder empfindlichen Gehörgängen werden die Unterschiede zu den weicheren AirPods Pro 2 deutlich spürbar.
Erste Drittanbieter mit weicheren Silikontips
Inzwischen reagieren erste Zubehörhersteller auf diese Rückmeldungen und bieten alternative Silikon Aufsätze für die AirPods Pro 3 an. Diese stammen von einem Anbieter, der bereits für die AirPods Pro 2 eine der bestbewerteten Ersatzohrstöpsel offeriert.
Die neuen Modelle bestehen aus weichem Silikon und verzichten auf den festen Memory-Schaum. Sie werden entweder als gemischtes Set mit fünf Größen von XXS bis L oder als Fünferpack in einer festen Größe angeboten. Zum Lieferumfang gehört zudem ein kleines Reinigungswerkzeug sowie eine Aufbewahrungsbox, mit der sich die Aufsätze unterwegs sicher verstauen lassen.
Laut den Produktangaben sollen die Ersatz-Tips das vertraute, weichere Tragegefühl der früheren Generation wiederherstellen, ohne das Laden im Case oder die Pulsmessung zu beeinträchtigen. Ob der lockerere Sitz Auswirkungen auf die Geräuschdämmung hat, ist bislang offen.
Auch wir haben ein Set bestellt, um zu prüfen, ob sich der Komfort verbessert und wie stark sich dies auf die Abschirmung gegenüber Außengeräuschen auswirkt. Sollten wir positive Erfahrungen machen, melden wir uns erneut.
Bei mir halten die Tips der AirPods pro3 noch schlechter als die der 2. Ich kann mich kaum bewegen, ohne dass sie raus fallen. Ich war jetzt bei einem Hörgeräteakustiker, dort wurden Abdrücke gemacht und mir werden jetzt Stöpsel customized. Bin schon gespannt wie die werden.
Bei mir haben die AirPods Pro 2 auch viel besser im Ohr gehalten, AirPods Pro 3 „lösen“ sich immer im Ohr, und wenn ich Kopf neige fallen die auch raus…
Werde mal die hier gezeigten mal bestellen, danke iFun !
Cool. Was zahlt man für sowas?
Mit 50 – 75 Euro pro Ohr bist gut dabei…
Ich glaube das werden ca 160 EUR. Ich muss dazu sagen, dass ich seit 10+ Jahren nach in ear Kopfhörern suche, die nicht rausfallen. Ich habe hier Modelle von jedem großen Hersteller liegen von Bose bis Sennheiser usw. Fallen alle raus. Das ist jetzt der allerletzte Versuch, das war schon eine verdammt teure Odyssee.
Kann man deine anderen Kopfhörer käuflich erwerben, wenn die mir rum liegen?
Wäre interessiert.
Geht mir seit Jahren genauso, egal welche Aufsätze, entweder sie gehen erst gar nicht rein oder sie gehen rein aber lösen sich innerhalb einer Minute und fallen raus. Wohlgemerkt während ich mich nicht bewege.
Fände es klasse, wenn Ihr jedwede Erfahrung damit teilt.
Bin gespannt wie die Geräuschunterdrückung ist, denn wäre ein Grund doch noch die 3 Pro für meine Frau zu kaufen. Sie kommt mit den mitgelieferten nicht klar
Meine AirPods Pro 3 haben auch weniger Halt und ich habe immer Angst, dass sie schon beim vorbeugen rausfallen. Fand die 1 und 2 besser.
Eine bessere Abdichtung konnte ich auch nicht wahrnehmen.
Diese hier fühlen sich wieder wie bei den 2er Airpods Pro an: https://www.amazon.de/dp/B0FY67PCRX
Ich persönlich hab mit den AirPods Pro drei keine Probleme bezüglich der Ohrstöpsel. Bei mir halten Sie noch besser als der Vorgänger.
Dito.
Gibt es diese auch für AirPod 4?
Gute Frage :)
Da die AirPod 4 keine Stöpsel haben, wüsste ich nicht, wie das funktionieren soll. Das ist ja grad der Witz, dass sie nicht im Gehörgang, sondern davor sitzen. Das ist für Menschen wie mich wichtig die Stöpsel im Ohr in den Wahnsinn treiben.
Ich hätte einfach gerne solche Dinger die die Bose-InEars „zum Joggen hatten. Nicht solche nervigen Teile, die man in den Gehörgang stopft, sondern etwas, das durch die Ohrmuschel gehalten wird. Um Löngen angenehmer..
Ich habe mit den Standard Aufsätzen der 3er das Problem, dass sie beim joggen „knacken“. Das ist darauf zurück zu führen, dass das Silikon bei jedem Schritt aufeinander drückt und sich wieder löst. Gummi auf Gummi eben.
Größere Aufsätze nutzen? Ne, tut schneller weh im Ohr. Kleinere nutzen? Ne, fallen raus. Aber dabei dann immerhin ohne das „knacken“.
Probiert es mal aus! Stellt euch hin und hüpft mit den Dingern im Ohr. Bei den 1er und 2er Pro hatte ich das nicht…
Das hatte ich witzigerweise eher bei den 2ern. Bei den 3ern bisher nicht.
Interessant, bei den Pro 2 boten Drittanbieter genau das an, was Apple jetzt mit den Pro 3 anbietet und bei den Pro 3 bieten die Drittanbieter jetzt an, was bei den Pro 2 Standard bei Apple war XD
Bei den Pro 4 wird es dann vielleicht beides geben oder noch eine neue Variante, und man hat die Wahl aus 3 Aufsätzen…
Schon verrückt wie das manchmal ist. Bei mir passten die AirPods Pro 1 und auch die Pro 2 einfach gar nicht und sind immer rausgefallen. Die AirPods Pro 3 sitzen endlich wieder perfekt und ich habe zu keiner Zeit das Gefühl, sie nicht zu verlieren. Das hatte ich zuletzt nur bei den aller ersten AirPods. Aber ich hörte schon bei vielen Leute, das ihnen die 3er nicht gut passen.