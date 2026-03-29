Seit sechs Monaten im Handel
AirPods Pro 3 jetzt für unter 200 Euro erhältlich
Rund sechs Monate nach ihrer Vorstellung sind die AirPods Pro der dritten Generation deutlich günstiger zu haben. Während Apple für die In-Ear-Kopfhörer weiterhin 249 Euro verlangt, sind sie im Handel inzwischen klar darunter angesiedelt. Aktuell werden sie bei amazon.de bereits für 196,99 Euro angeboten und unterschreiten damit die Marke von 200 Euro.
Preisentwicklung seit Marktstart
Apple hatte die AirPods Pro 3 im vergangenen September gemeinsam mit dem iPhone 17 und dem iPhone Air vorgestellt. Seitdem zeigt sich ein ähnliches Bild wie bei anderen Apple-Produkten kurz nach Marktstart. Die Straßenpreise sinken mit zunehmender Verfügbarkeit im Handel spürbar. Beim iPhone Air fiel der Preis im gleichen Zeitraum sogar noch deutlicher und liegt mit 989 Euro inzwischen deutlich unter der ursprünglichen Preisempfehlung.
CamelCamelCamel dokumentiert die Preisentwicklung seit Marktstart
Die AirPods Pro selbst sind damit ein weiteres Beispiel für diese Entwicklung. Schon früh nach Verkaufsstart hatten einzelne Anbieter ihre Preise angepasst, inzwischen hat sich das Niveau weiter nach unten verschoben.
Neue Funktionen und Voraussetzungen
Technisch bringen die aktuellen AirPods Pro zusätzliche Funktionen mit. Dazu gehört unter anderem die Möglichkeit, die Herzfrequenz zu erfassen. Ergänzt wurde dies später durch eine Übersetzungsfunktion, die mit iOS 26.2 eingeführt wurde. Gespräche lassen sich damit in Echtzeit übertragen, sofern die nötigen Voraussetzungen erfüllt sind.
Diese Funktion steht nicht nur mit den AirPods Pro 3 zur Verfügung. Auch die AirPods Pro 2 sowie die Version der AirPods 4 mit aktiver Geräuschunterdrückung unterstützen die Live-Übersetzung. Voraussetzung ist in allen Fällen ein kompatibles iPhone, mindestens ein iPhone 15 Pro.
ich möchte neue airpods im design der 2.generation alles andere passt mir nicht …
War mal Thema hier: AirPods Pro 3: Weichere Ersatzaufsätze verbessern den Sitz spürbar https://www.iphone-ticker.de/airpods-pro-3-weichere-ersatzaufsaetze-verbessern-den-sitz-spuerbar-271668/
Welche zweite Generation? Meinst du nur die AirPods ohne das Pro?
geht mir leider genauso ! hatte vorher die Pro 1 – die konnte ich fast den ganzen Tag tragen, ohne es zu merken
für mich deshalb überraschend, weil man mit jetzt 5 statt damals nur 3 Aufsätzen es ja eigentlich individueller anpassen können müsste
tatsächlich fühlt sich bei mir alles recht hart an und tut nach kurzer Zeit weh
werde wohl auch mal die Aufsätze der Drittanbieter versuchen (müssen)
Bei mir (vielleicht) genau andersherum. Ich bräuchte einen härteren Ersatz für die AirPods Pro 2 Ohrstöpsel.
Gibt’s aber offenbar nicht.
Ich hätte lieber die Passform von den Kopfhörern des iPhone 4.
aber so was wie Passform interessiert Apple nicht. Da zählt nur das Design.
Also entweder bleibt man bei den alten, oder nimmt was von Ali Express. Die Chinesen kopieren ja die älteren Bauformen recht gut
News am Wochenende! Bitte öfter :)
Ich gönne dem iFun-Team sein wohlverdientes Wochenende ;)
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Darauf wart ich seit Wochen. Schön, dann bringt die jetzt der Osterhase!
Wenn nach eineinhalb Jahren der rechte Kopfhörer bei 40 % früher Schluss macht dann denkt man sich schon wie nachhaltig der Kauf dieser AirPods Pro 2 war aber es gibt ja jetzt die 3er
Meine normalen AirPods 3 halten schon mehrere Jahre und sind noch fit wobei die davor nach kurzer Zeit nachgelassen haben. Einer der beiden auch nur.
Hab eigentlich auf ein super Angebot der Pro 2 gehofft im Ausverkauf, aber die sind seit Wochen sehr preisstabil bei knapp 180 €. Das rentiert sich dann nicht mehr…
Ich hatte mir die AirPods Pro 3 vor 2 Wochen geholt . Leider habe ich ein leises, permanentes Rauschen in allen Modi. Support kann auch nichts machen. Hat noch jemand das Problem bzw. eine Lösung ? Hatte vorher die 1er , da war gut.
Zurückschicken wegen eines Sachmangels und neue besorgen.
Hab die AirPods Pro 3 gleich zurückgeschickt und neu bestellt; auch die haben das selbe Problem mit leichtem Rauschen. Also wenn es hier User gibt, die das leichte Rauschen nicht haben, dann sende ich die auch wieder zurück. Danke für eure Antworten.
Bei mir das gleiche. Hoffe noch auf ein Update. Bin von den Beats fit pro gewechselt zu den AirPods pro3 und dann Rauschen die Dinger. Trage Komfort und Sitz find ich gut, aber das Rauschen nervt schon. Hab dazu im Netz gesucht und anscheinend sind da die AirPods vereinzelt schon immer betroffen. Egal welche Generation, wobei die 3er das Problem schon häufiger haben.
Passt zwar nicht zum Thema aber werden die AirPods Max 2 nächste Woche ebenfalls günstiger? Oder erstmal nicht? Was meint ihr?
Ja
Nein
Hat hier jemand in der Runde Erfahrung, wie sich die AirPods 4 mit ANC im Vergleich mit den aktuellen pro machen? lohnt das die 50€ Preisunterschied?
Ich bevorzuge sogar die AirPods 4 ANC. Ich mag mehr normale Kopfhörer, weniger In ear.
Ich habe die mit ANC und das macht einen sehr großen Unterschied.
Danke! Zugeschlagen