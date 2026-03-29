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Seit sechs Monaten im Handel

AirPods Pro 3 jetzt für unter 200 Euro erhältlich
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Rund sechs Monate nach ihrer Vorstellung sind die AirPods Pro der dritten Generation deutlich günstiger zu haben. Während Apple für die In-Ear-Kopfhörer weiterhin 249 Euro verlangt, sind sie im Handel inzwischen klar darunter angesiedelt. Aktuell werden sie bei amazon.de bereits für 196,99 Euro angeboten und unterschreiten damit die Marke von 200 Euro.

Airpods Pro 3 Bento

Preisentwicklung seit Marktstart

Apple hatte die AirPods Pro 3 im vergangenen September gemeinsam mit dem iPhone 17 und dem iPhone Air vorgestellt. Seitdem zeigt sich ein ähnliches Bild wie bei anderen Apple-Produkten kurz nach Marktstart. Die Straßenpreise sinken mit zunehmender Verfügbarkeit im Handel spürbar. Beim iPhone Air fiel der Preis im gleichen Zeitraum sogar noch deutlicher und liegt mit 989 Euro inzwischen deutlich unter der ursprünglichen Preisempfehlung.
Preisentwicklung Airpods 2500

CamelCamelCamel dokumentiert die Preisentwicklung seit Marktstart

Die AirPods Pro selbst sind damit ein weiteres Beispiel für diese Entwicklung. Schon früh nach Verkaufsstart hatten einzelne Anbieter ihre Preise angepasst, inzwischen hat sich das Niveau weiter nach unten verschoben.

Neue Funktionen und Voraussetzungen

Technisch bringen die aktuellen AirPods Pro zusätzliche Funktionen mit. Dazu gehört unter anderem die Möglichkeit, die Herzfrequenz zu erfassen. Ergänzt wurde dies später durch eine Übersetzungsfunktion, die mit iOS 26.2 eingeführt wurde. Gespräche lassen sich damit in Echtzeit übertragen, sofern die nötigen Voraussetzungen erfüllt sind.

Diese Funktion steht nicht nur mit den AirPods Pro 3 zur Verfügung. Auch die AirPods Pro 2 sowie die Version der AirPods 4 mit aktiver Geräuschunterdrückung unterstützen die Live-Übersetzung. Voraussetzung ist in allen Fällen ein kompatibles iPhone, mindestens ein iPhone 15 Pro.

Produkthinweis
Apple AirPods Pro 3 Kabellose In‑Ear Kopfhörer, Aktive Geräuschunterdrückung, Herzfrequenzmessung... 196,99 EUR 249,00 EUR

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29. März 2026 um 10:40 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


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  • ich möchte neue airpods im design der 2.generation alles andere passt mir nicht …

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  • Darauf wart ich seit Wochen. Schön, dann bringt die jetzt der Osterhase!

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  • Wenn nach eineinhalb Jahren der rechte Kopfhörer bei 40 % früher Schluss macht dann denkt man sich schon wie nachhaltig der Kauf dieser AirPods Pro 2 war aber es gibt ja jetzt die 3er

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  • Hab eigentlich auf ein super Angebot der Pro 2 gehofft im Ausverkauf, aber die sind seit Wochen sehr preisstabil bei knapp 180 €. Das rentiert sich dann nicht mehr…

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  • Ich hatte mir die AirPods Pro 3 vor 2 Wochen geholt . Leider habe ich ein leises, permanentes Rauschen in allen Modi. Support kann auch nichts machen. Hat noch jemand das Problem bzw. eine Lösung ? Hatte vorher die 1er , da war gut.

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    • Zurückschicken wegen eines Sachmangels und neue besorgen.

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      • Hab die AirPods Pro 3 gleich zurückgeschickt und neu bestellt; auch die haben das selbe Problem mit leichtem Rauschen. Also wenn es hier User gibt, die das leichte Rauschen nicht haben, dann sende ich die auch wieder zurück. Danke für eure Antworten.

    • Bei mir das gleiche. Hoffe noch auf ein Update. Bin von den Beats fit pro gewechselt zu den AirPods pro3 und dann Rauschen die Dinger. Trage Komfort und Sitz find ich gut, aber das Rauschen nervt schon. Hab dazu im Netz gesucht und anscheinend sind da die AirPods vereinzelt schon immer betroffen. Egal welche Generation, wobei die 3er das Problem schon häufiger haben.

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  • Passt zwar nicht zum Thema aber werden die AirPods Max 2 nächste Woche ebenfalls günstiger? Oder erstmal nicht? Was meint ihr?

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  • Hat hier jemand in der Runde Erfahrung, wie sich die AirPods 4 mit ANC im Vergleich mit den aktuellen pro machen? lohnt das die 50€ Preisunterschied?

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