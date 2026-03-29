AirPods Pro 3 jetzt für unter 200 Euro erhältlich

Rund sechs Monate nach ihrer Vorstellung sind die AirPods Pro der dritten Generation deutlich günstiger zu haben. Während Apple für die In-Ear-Kopfhörer weiterhin 249 Euro verlangt, sind sie im Handel inzwischen klar darunter angesiedelt. Aktuell werden sie bei amazon.de bereits für 196,99 Euro angeboten und unterschreiten damit die Marke von 200 Euro.

Preisentwicklung seit Marktstart

Apple hatte die AirPods Pro 3 im vergangenen September gemeinsam mit dem iPhone 17 und dem iPhone Air vorgestellt. Seitdem zeigt sich ein ähnliches Bild wie bei anderen Apple-Produkten kurz nach Marktstart. Die Straßenpreise sinken mit zunehmender Verfügbarkeit im Handel spürbar. Beim iPhone Air fiel der Preis im gleichen Zeitraum sogar noch deutlicher und liegt mit 989 Euro inzwischen deutlich unter der ursprünglichen Preisempfehlung.



CamelCamelCamel dokumentiert die Preisentwicklung seit Marktstart

Die AirPods Pro selbst sind damit ein weiteres Beispiel für diese Entwicklung. Schon früh nach Verkaufsstart hatten einzelne Anbieter ihre Preise angepasst, inzwischen hat sich das Niveau weiter nach unten verschoben.

Neue Funktionen und Voraussetzungen

Technisch bringen die aktuellen AirPods Pro zusätzliche Funktionen mit. Dazu gehört unter anderem die Möglichkeit, die Herzfrequenz zu erfassen. Ergänzt wurde dies später durch eine Übersetzungsfunktion, die mit iOS 26.2 eingeführt wurde. Gespräche lassen sich damit in Echtzeit übertragen, sofern die nötigen Voraussetzungen erfüllt sind.

Diese Funktion steht nicht nur mit den AirPods Pro 3 zur Verfügung. Auch die AirPods Pro 2 sowie die Version der AirPods 4 mit aktiver Geräuschunterdrückung unterstützen die Live-Übersetzung. Voraussetzung ist in allen Fällen ein kompatibles iPhone, mindestens ein iPhone 15 Pro.