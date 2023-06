AirPods Pro 2 in begrenzter Stückzahl für nur 219 Euro

Die Wiedergabesteuerung im Stiel der verschiedenen AirPods-Modelle ersetzt quasi den früher noch in die Kabel der Apple-Ohrhörer integrierten Mikrofonschalter. Durch einfaches Drücken oder bei Vorhandensein der Touch-Funktion Tippen kann man die Wiedergabe anhalten oder pausieren sowie eingehende Telefonate annehmen. Drückt oder tippt man zweimal kurz hintereinander, so springt die Wiedergabe zum nächsten Titel und durch dreimaliges Tippen oder Drücken kann man den vorherigen Titel wiedergeben.

Die AirPods Pro 2 sind derzeit die einzigen von Apple angebotenen Ohr- beziehungsweise Kopfhörer, in denen der H2-Chip des Herstellers zum Einsatz kommt. In den anderen AirPods-Modellen kümmert sich weiterhin der schon etwas ältere H1-Prozessor um die Verabeitung der Audiosignale. Im Rahmen der Ankündigung von iOS 17 wurde damit verbunden auch klar, dass verschiedene Funktionen des neuen Betriebssystems wie etwa „ Adaptive Audio “ oder das kurze Siri-Kommando erstmal nur den AirPods Pro der zweiten Generation vorbehalten bleiben.

