UniFi Protect unterstützt Bild-in-Bild auf dem iPhone

Es ist schon ein Weilchen her, seit wir UniFi Protect ausführlich vorgestellt haben. Mittlerweile haben wir den damals verwendeten Cloud Key Plus durch eine Dream Machine Pro von UniFi ausgetauscht, die vor drei Jahren installierten Kameras verrichten derweil immer noch anstandslos ihren Dienst. Die in der Dream Machine verbaute Festplatte erlaubt alternativ zur gezielten Aufzeichnung von Ereignissen auch die Videoaufzeichnung rund um die Uhr.

Insert

You are going to send email to