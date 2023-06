HomeKit-Wassermelder von Meross startet in Deutschland

Falls ihr bereits ein solches, noch nicht voll ausgelastetes Gateway in Verwendung habt, könnt ihr anstelle des Starter-Kits auch nur den Sensor alleine kaufen und mit dem vorhandenen Setup koppeln. Ein solcher Mini-Hub von Meross ist in der Lage, bis zu 16 angebundene Geräte zu verwalten.

Wir haben den Wassermelder bei seiner Markteinführung im vergangenen Jahr bereits ausführlich vorgestellt . Das Gerät ist mit Kontakten an der Unterseite ausgestattet, die durch beispielsweise im Bereich einer Spül- oder Waschmaschine austretendes Wasser verbunden werden und einen Alarm auslösen. Zusätzlich zu den in solch einem Fall über Apple Home und die Meross-App ausgegebenen Alarm-Mitteilungen macht sich der Sensor selbst auch durch LED-Blinken und über einen integrierten Lautsprecher ausgegebene akustische Signale bemerkbar.

Meross bietet seinen smarten Wassermelder MS400HHK jetzt auch direkt in Deutschland an. Das mit HomeKit kompatible Smarthome-Zubehör wird hierzulande im Starter-Kit inklusive Hub für 29,75 Euro und einzeln als Ergänzungsmodul für 21,25 Euro angeboten. Um diese Preise zu erhalten, müsst ihr auf der Produktseite das Häkchen für die 15 Prozent Einführungsrabatt anklicken.

