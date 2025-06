AirPods Pro 2 bei Amazon jetzt zum Jahrestiefstpreis erhältlich

Wer aktuell über die Anschaffung der AirPods Pro der zweiten Generation nachdenkt, findet bei Amazon derzeit ein attraktives Angebot: Die kabellosen Ohrhörer sind dort für 219 Euro erhältlich. Das stellt den bisherigen Jahrestiefstpreis beim größten deutschen Online-Händler dar.

Zwar lassen sich mit etwas Geduld und genauer Suche vereinzelt auch noch günstigere Angebote bei kleineren oder regionalen Anbietern finden. Wer jedoch auf eine unkomplizierte Bestellung, Neuware ohne Grauimport-Risiko und verlässlichen Kundenservice im Problemfall Wert legt, ist mit dem aktuellen Amazon-Angebot in dieser Preiskategorie gut bedient.

Zum Vergleich: Apple selbst verlangt für das Modell mit USB-C-Ladehülle 279 Euro. Der Preisvorteil liegt somit bei rund 60 Euro. Der Lieferumfang umfasst die Ohrhörer, Silikonaufsätze in vier Größen und das Ladecase, das sowohl kabellos als auch per USB-C geladen werden kann. Die Ohrhörer unterstützen aktive Geräuschunterdrückung, den Transparenzmodus sowie adaptives Audio. Ein integrierter Lautsprecher im Ladecase hilft bei der Ortung über Apples „Wo ist?“-Funktion.

Neue Funktionen mit iOS 26 ab Herbst

Mit der Einführung von iOS 26 im Herbst erweitert Apple den Funktionsumfang der AirPods Pro 2 zudem um mehrere praktische Funktionen. Nutzer können künftig über die AirPods nicht nur Audio in hoher Qualität aufnehmen, etwa bei Videokonferenzen oder in der Kamera-App. Auch das Starten von Videoaufnahmen wird über ein längeres Drücken an den AirPods möglich sein.

Zudem erhält iOS 26 eine neue Einstellung zur Optimierung der Audioausgabe: Mit „Audio über Kopfhörer behalten“ lässt sich verhindern, dass das iPhone die Wiedergabe automatisch auf andere Geräte umstellt. Das ist vor allem dann hilfreich, wenn sich das iPhone etwa mit dem Autoradio verbindet, man den Ton aber weiterhin über die AirPods hören möchte.

Leistungsfähigstes AirPods-Modell

Die AirPods Pro 2 wurden ursprünglich im September 2022 eingeführt und ein Jahr später um ein USB-C-Ladecase ergänzt. Auch wenn Apple im September 2024 die regulären AirPods der vierten Generation vorgestellt hat, bleiben die Pro-Modelle technisch überlegen. Sie bieten unter anderem die Möglichkeit, die Klangwiedergabe anhand eines Hörtests individuell anzupassen. Ein Feature, das bislang ausschließlich den Pro-Modellen vorbehalten ist.