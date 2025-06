AirPods mit neuen Funktionen zur Aufnahme und Fernbedienung

Mit einem kommenden Firmwareupdate erweitert Apple die Funktionalität seiner aktuellen AirPods-Modelle. Nutzer der AirPods 4, AirPods 4 mit aktiver Geräuschunterdrückung sowie der AirPods Pro 2 sollen künftig Audioaufnahmen in Studioqualität erstellen können.

Studioaufnahme und Stimmisolierung

Die Funktion richtet sich insbesondere an Content-Produzenten, etwa Podcaster oder Interviewer, und soll hochwertige Sprachaufnahmen auch unter erschwerten Bedingungen ermöglichen. Dabei kommen Mikrofone mit gerichteter Aufnahme, ein spezieller Audiochip sowie rechnergestützte Signalverarbeitung zum Einsatz. Ergänzend verbessert Apple die Sprachqualität bei Anrufen über iPhone, iPad oder Mac, sowohl in FaceTime als auch in Drittanbieter-Apps.

Die Funktion basiert auf Apples bereits bekannter Stimmisolation, die Hintergrundgeräusche reduziert und den Klang der Stimme gezielt hervorhebt. Die neue Audioaufnahmeoption unterstützt unter anderem Sprachmemos, die Diktierfunktion in Nachrichten sowie kompatible Apps für Videoanrufe und externe Kameraanwendungen.

Kameraauslösung über das AirPods-Gehäuse

Zusätzlich führt Apple eine Fernbedienungsfunktion für die Kamera ein. Nutzer können künftig über einen Druck auf das untere Ende eines AirPods die Aufnahme eines Fotos oder Videos starten und stoppen. Dies gilt für die native Kamera-App unter iOS und iPadOS sowie für unterstützte Anwendungen anderer Anbieter. Die Bedienung funktioniert ohne direkten Blick auf das Display und soll insbesondere bei Selfies und Szenen mit Bewegung eine präzisere Kontrolle ermöglichen.

Die neuen Funktionen stehen zunächst registrierten Entwicklern zur Verfügung, eine öffentliche Testversion soll im Juli folgen. Der reguläre Rollout wird für Herbst mit dem Update auf iOS 26, iPadOS 26 und macOS Tahoe 26 erwartet. Voraussetzungen sind kompatible AirPods-Modelle sowie aktuelle Systemversionen.