DJI-Tochter Avinox: E-Bike-Antrieb mit App- und iPhone-Integration

Viele der regelmäßigen ifun.de-Leser kennen DJI als Hersteller von Bildstabilisatoren, wie dem DJI Osmo Mobile 7, und Kameradrohnen. Stichwort: DJI Flip. Weniger bekannt ist, dass das Unternehmen mit auch ein E-Bike-Antriebssystem anbietet.

Der Avinox-Antrieb ist für sportliche Mountainbikes und alltagstaugliche Cityräder konzipiert. Herzstück ist die 2,52 Kilogramm leichte Antriebseinheit, die ein Drehmoment von 105 Newtonmetern bereitstellt. In besonders anspruchsvollen Situationen steht kurzzeitig sogar ein Boost-Modus mit bis zu 120 Newtonmetern und 1.000 Watt Spitzenleistung zur Verfügung.

Der Motor arbeitet nahezu geräuschlos, was durch ein leichtes, schalldämpfendes Gehäusematerial und ein kompaktes Getriebedesign erreicht wird. Unterstützt wird der Antrieb durch mehrere Sensoren zur Messung von Bewegungs- und Trittfrequenzdaten.

Über vier feste Unterstützungsmodi sowie einen adaptiven Auto-Modus lässt sich die Unterstützung an das Fahrverhalten anpassen. Eine intelligente Schiebehilfe erleichtert den Umgang mit dem Rad bei Steigungen oder im Stand.

Darauf macht Avinox auf der Fahrradmesse Eurobike 2025 in Frankfurt aufmerksam. Dort zeigt das Unternehmen gemeinsam mit sieben Fahrradherstellern neue E-Bikes, die mit dem eigenen Antriebssystem ausgestattet sind. Mit dabei sind unter anderem Unno, ROTWILD und VELO DE VILLE, die ihre neuen Modelle präsentieren.

iPhone-Anbindung und App-Steuerung

Das Avinox-System bietet eine tiefgreifende Smartphone-Integration, allerdings kann das iPhone beim Farhen in der Tasche bleiben. Über ein 2-Zoll-OLED-Display mit Touchfunktion wird der Antrieb gesteuert und überwacht. Es zeigt Fahrdaten wie Geschwindigkeit, Akkustand und gewählte Unterstützungsstufe an.

Die Verbindung zur Avinox-App erfolgt per Bluetooth. Nutzer können dort Fahrprofile anpassen, Fahrdaten auswerten oder Sicherheitsfunktionen aktivieren. So warnt das System per Push-Benachrichtigung, wenn sich das abgestellte Fahrrad bewegt. Auch die Entsperrung kann automatisch erfolgen, sobald sich das gekoppelte Smartphone nähert.

Die Avinox-Akkus stehen in zwei Varianten mit 600 und 800 Wattstunden zur Verfügung und lassen sich dank GaN-Schnellladegerät in etwa anderthalb Stunden auf 75 Prozent laden. Sie erreichen eine Reichweite von bis zu 157 Kilometern. Wir empfehlen einen Abstecher auf die Herstellerseite. Der Avinox-Antrieb macht Lust auf ein teures E-Bike.

https://www.youtube.com/watch?v=wB6O5f_HrbM