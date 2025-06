Neu in iOS 26: Kamera-Funktionen per AirPods- oder Knopfdruck

Im Rahmen der WWDC 2025 hat Apple über 100 Entwickler-Sessions veröffentlicht, in denen der Konzern die neuen Funktionen für iPhone, iPad, Mac und Apple Watch im Detail vorstellt. In dem 19 Minuten langen Video „Enhancing your camera experience with capture controls“ geht es um neue Möglichkeiten zur Fernsteuerung der Kamera auf dem iPhone – inklusive der neuen Unterstützung für AirPods mit H2-Chip.

Kameraaktionen mit Hardware-Buttons

Mit iOS 26 erweitert Apple die Möglichkeiten, Aufnahmen direkt über die Tasten des iPhones zu steuern. Drittanbieter können ihre Anwendungen zukünftig so vorbereiten, dass Nutzer beispielsweise durch kurzes Drücken der Lauter-Taste ein Foto aufnehmen oder durch längeres Halten der Leiser-Taste ein Video starten. Auch die Action-Taste oder die neue Kamerataste auf dem iPhone 16 lassen sich für Kameraaktionen nutzen.

Damit die Steuerung funktioniert, muss die jeweilige App aktiv auf die Kamera zugreifen. In diesem Fall werden Tastenbefehle erkannt und können für bestimmte Funktionen genutzt werden. Wird keine Kamerafunktion ausgeführt, verhalten sich die Tasten wie gewohnt, etwa zur Lautstärkeregelung.

Neue Fernbedienung mit AirPods

Ein Highlight der Session betrifft die Integration der AirPods. Nutzer von Modellen mit H2-Chip können mit iOS 26 über ein Druck auf die AirPods eine Aufnahme auslösen. Die Funktion lässt sich über die Einstellungen unter dem Punkt Remote Camera Capture aktivieren und konfigurieren.

Zur Auswahl steht hier, das Foto mit einem einfachen Druck auf die AirPods auszulösen oder dieses erst nach längerem Halten der AirPods knipsen zu lassen. Ein akustisches Feedback bestätigt, dass der Befehl erkannt wurde – wahlweise mit einem Standardsignal oder einem eigenen Ton aus der App.

Apples H2-Chip kommt in den AirPods 4 und in den AirPods Pro der 2. Generation zum Einsatz.