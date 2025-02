AirPods Pro 2 bei der Telekom für 214 Euro erhältlich

Wir haben die AirPods Pro der zweiten Generation zwar auch schon unter 200 Euro gesehen, ein derart günstiger Preis ist jedoch äußerst selten. Momentan bekommt man die Ohrhörer für 214 Euro bei der Telekom, was ebenfalls ein hervorragendes Angebot ist. Die Aktion dürfte allerdings nur über einen begrenzten Zeitraum hinweg laufen.

Wer die AirPods Pro in der aktuellen Version direkt bei Apple kauft, muss stolze 279 Euro bezahlen. Sofern man nicht unbedingt Wert auf die bei Apple kostenlos angebotene Gravur der Ladehülle legt, kann man in der Regel mindestens 40 Euro sparen. Amazon bietet die AirPods Pro 2 beispielsweise dauerhaft zu Preisen unter 240 Euro an.

Die Ohrhörer sind mit Apples H2-Chip ausgestattet und unterstützen die drei Wiedergabemodi aktive Geräuscherkennung, adaptives Audio und Transparenzmodus. Das im Lieferumfang enthaltene Ladecase lässt sich kabellos oder über USB-C aufladen und verfügt über einen Lautsprecher für die Objektsuche mithilfe von Apples „Wo ist?“.

Weiterhin das Top-Modell unter den AirPods

Bei den AirPods Pro 2 handelt es sich zwar nicht um das neueste, aber das derzeit leistungsfähigste Modell aus Apples AirPods-Programm. Die AirPods Pro 2 wurden bereits im September 2022 vorgestellt und ein Jahr später minimal überarbeitet und mit einer USB-C-Ladehülle ausgestattet.

Wiederum ein Jahr später kamen im September 2024 die AirPods 4 auf den Markt, die zwar neuer sind, aber vom Leistungsumfang her nicht mit dem Pro-Modell konkurrieren können. Die AirPods Pro verfügen nicht nur über eine längere Akkulaufzeit, sondern unterstützen bislang als einzige Ohrhörer von Apple die auf einem mit den Ohrhörern ausgeführten Hörtest basierenden Hörhilfefunktionen.

Alle AirPods-Modelle im Vergleich

Wenn ihr die Leistungsdaten und den Funktionsumfang der aktuell von Apple angebotenen AirPods-Modelle vergleichen wollt, werft einen Blick auf diese Webseite von Apple.