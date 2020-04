AirPods Max: Sport- und Leder-Version kommen später im Jahr

Apple wird schon länger nachgesagt, an der Entwicklung eigener Over-Ear-Kopfhörer zu arbeiten. Im Januar 2019 berichtete der Wirtschaftsnachrichten-Dienst Bloomberg, dass sowohl die Multiroom-Spezialisten von Sonos als auch Apple selbst an neuen Over-Ear-Kopfhörern arbeiten würden, die den Markt Anfang 2020 erreichen könnten.

Die letzten konkreten Hinweise diesbezüglich liefen Anfang März ein. Grafik-Fundstücke aus frühen Testversionen von iOS 14 schienen zu unterstreichen, dass Apple kurz davor steht, noch in diesem Jahr mit der hundertprozentigen Beats-Tochter zu konkurrieren.

Bislang haben wir persönlich nicht nicht allzu viel auf die Gerüchte gegeben, denn ein derartiges Produkt würde wesentlich stärker als die massiv nachgefragten AirPods in direkte Konkurrenz zu den Beats-Produkten treten, zugleich dürften die möglichen Absatzzahlen für Over-Ear-Hörer deutlich unter jenen der AirPods liegen.

Doch der Wirtschaftsnachrichten-Dienst Bloomberg hat sein Gewicht heute noch mal hinter einen Verkaufsstart der Kopfhörer im laufenden Jahr gelegt.

Das „High-End-Produkt“ soll, inklusive Noise-Cancelling, in zwei Varianten angeboten werden: Eine Premium-Version mit Leder im Materialmix und eine sportlichere Variante mit atmungsaktiven Materialien.

Prototypen der Kopfhörer haben einen Retro-Look mit ovalen, schwenkbaren Ohrmuscheln und einem Kopfbügel, der durch dünne Metallarme verbunden ist. Diese sind mit der Oberseite der Ohrmuscheln und nicht mit den Seiten verbunden […]

Die Ohrpolster und Kopfbügelpolster werden magnetisch am Rahmen des Kopfhörers befestigt, so dass sie vom Benutzer ausgetauscht werden können. Dieser Ansatz ähnelt dem einiger Kopfhörer von Master & Dynamic und Bowers & Wilkins, obwohl diese Modelle nur magnetische Ohrpolster haben. Das modularere Design von Apple ermöglicht es den Benutzern, ihre Kopfhörer wie bei der Apple Watch anzupassen. Das Design könnte auch bedeuten, dass derselbe Kopfhörer von einem Komfort- in einen Fitnesskopfhörer umgewandelt werden kann und wieder zurück, sagten die Leute.