AirPods: Großes Portfolio-Update im Herbst

Apple bereitet sich auf die Markteinführung der nächsten Generation seiner AirPods-Ohrhörer vor und dürfte nach Angaben des Wirtschaftsnachrichten-Dienstes Bloomberg neue Produktionsrekorde einstellen: Schon im Mai könnte Apple demnach mit der Massenproduktion beginnen, die sich bis zum Verkaufsstart im Herbst um die Fertigung von 20 bis 25 Millionen Einheiten der neuen Ohrhörer kümmern soll.

AirPods und AirPods 3 werden ersetzt

Dies läge deutlich über den in vergangenen Jahren produzierten Stückzahlen. Erhältlich sollen die neuen Airpods dann zwischen September und Oktober sein, dürften von Apple also gemeinsam mit der diesjährigen iPhone Generation vorgestellt und in den Markt eingeführt werden.

Die neuen Modellvarianten werden die zweite und dritte Generation der AirPods ersetzen und sich sowohl äußerlich von diesen unterscheiden als auch neue Funktionen mitbringen.

AirPods Pro verändern sich nur geringfügig

Zu den neuen Features gehören unter anderem Ladecases mit USB-C-Buchsen und ein aktualisiertes Design, das für eine bessere Passform im Ohr sorgen soll. Durch neue Modelle ersetzt werden sollen die regulären AirPods und die AirPods der dritten Generation.

Apple stellt also die Einstiegs- und die Mittelklasse neu auf. Die neue Mittelklasse soll ebenfalls über eine aktive Geräuschunterdrückung verfügen und ein Ladecase mit integriertem Lautsprecher erhalten, das auf Zuruf ein Signalton abspielen kann und so beim Wiederfinden von Ohrhörern hilft, die hinter die Couch oder unter das Bett gefallen sind.

Die AirPods Pro, die bereits mit einem USB-C-Ladecase angeboten werden, bleiben unverändert am Markt und freuen sich lediglich über eine Software-Aktualisierung. Wie berichtet, will Apple hier einen Hörgerätemodus anbieten und auch eine gesonderte Hörtestfunktion ist offenbar in Planung.