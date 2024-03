Microsoft Copilot: Jetzt einen Monat kostenlos nutzbar

Der Software-Konzern Microsoft will die Verfügbarkeit der hauseigenen KI-Assistenz, dem so genannten Microsoft Copilot, sowohl für Privatanwender als auch für Firmenkunden weiter ausbauen.

Aktuell steht der Microsoft Copilot, der aus der Kooperation von Microsoft und den ChatGPT-Machern von Open AI hervorgegangen ist, über die mobilen Apps des Unternehmens und im Web zur Verfügung, wo sich das KI-Tool als Such-Hilfe, zur Bildbearbeitung, zum Erstellen von Texten und zum Abarbeiten der eigenen Inbox anbietet.

Microsoft Copilot und Copilot Pro

Microsoft bietet dabei eine kostenlose Version des Copilot an und den Copilot Pro, der für 22 Euro pro Benutzer und Monat den bevorzugten Zugriff auf die schnellen Sprachmodelle GPT-4 und GPT-4 Turbo anbietet und auch in Produktivitätsanwendungen wie Word, Excel, PowerPoint und Outlook eingesetzt werden kann.

Neuigkeiten gibt es nun für die Abonnenten von Copilot Pro. Diese sollen fortan auch den Zugang zu Copilot in den kostenlosen Microsoft 365-Webanwendungen erhalten, ohne dafür ein zusätzliches Microsoft 365-Abonnement abschließen zu müssen. Auch in den iOS-Applikationen von Microsoft 365 wird sich der Copilot dann nutzen lassen. Lediglich in den Desktop-Apps wird weiterhin ein laufendes Office-Abonnement vorausgesetzt, um den Microsoft Copilot auch hier einsetzen zu können.

Zudem werden sich auf persönliche Bedürfnisse zugeschnittene, selbst konfigurierte Varianten von Copilot, so genannte Copilot GPTs, zukünftig auch mit Freunden und Kollegen teilen lassen.

Jetzt ein Monat kostenlos

Copilot Pro ist ab sofort in allen 222 Ländern und Regionen verfügbar, in denen auch der reguläre Copilot angeboten wird. Der Zugriff auf die KI im Web und in anderen Microsoft-Apps soll in den kommenden Wochen und Monaten ausrollen.

Für Anwender die noch keine Erfahrungen mit dem Microsoft Copilot gesammelt haben, ganz nett: In den Mobil-Applikationen steht jetzt die Möglichkeit zur Verfügung, Copilot Pro ein Monat kostenlos auszuprobieren.