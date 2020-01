AirPods: Apple-Tipps und Android-Anleitung

Wir haben ja bereits im Detail erklärt, wie ihr die Druckschalter-Funktion der AirPods Pro anpassen oder den Geräuschkontrollmodus mithilfe der Apple Watch ändern könnt. Bislang unter den Tisch gefallen ist bei uns, dass sich die Funktion auch mithilfe von Siri steuern lässt.

Um den Modus mithilfe von Siri zu ändern, genügen kurz und knapp gesprochene Befehle. Um die Geräuschunterdrückung zu aktivieren, genügt eine gesprochenes „Geräuschunterdrückung“ und mit dem Befehl „Transparenzmodus“ aktiviert ihr genau diesen. Lediglich zum kompletten Deaktivieren der Geräuschunterdrückung müsst ihr zwei Worte sprechen: „Geräuschunterdrückung aus“.

Passend dazu hat der Apple Support dieser Tage auch ein neues Video mit dem Titel „How to customize your AirPods or AirPods Pro“ veröffentlicht. Bislang leider nur in englischer Sprache wird hier detailliert auf die verschiedenen Einstellungsoptionen der Apple-Ohrhörer eingegangen. Neben den AirPods Pro werden hier auch die normalen AirPods berücksichtigt. Ein weiteres neues Apple-Video erklärt, wie man die AirPods mit dem iPhone oder auch mit Android-Geräten verbindet.