Apple TV+: Letzte Testabo-Gelegenheit für frühe iPhone-Käufer

Wenn ihr eines der im September vorgestellten aktuellen iPhone-Modelle besitzt, habt ihr Anspruch auf ein kostenloses Jahr Apple TV+. Allerdings könnt ihr euch dieses Gratis-Jahr nicht unbegrenzt aufsparen.

Apple gibt euch vom Tag der Ersteinrichtung des gekauften Geräts an lediglich drei Monate lang Zeit, um von dem Angebot Gebrauch zu machen. Der 1. November 2019 als Starttermin von Apple TV+ markiert dabei den frühesten Zeitpunkt, dieser gilt auch für Nutzer, die ihr neues Gerät schon zuvor aktiviert haben, als Stichtag.

In der Folge haben Apple-Kunden, die früh zu einem der aktuellen iPhone-Modelle gegriffen haben, nur noch heute die Gelegenheit, das kostenlose Probeabo zu starten. Vergesst dabei nicht, euch eine Kalendererinnerung mit Blick auf die Kündigungsfrist zu setzen. Sofern ihr nämlich nicht spätestens einen Tag vor Ablauf kündigt, werden euch von da an automatisch die regulären Gebühren von 4,99 Euro pro Monat berechnet. Wichtig ist dabei auch, dass ihr direkt nach Absenden der Kündigung den Zugang verliert. Ihr könnt dies also nicht im Voraus tun.

Apple TV+ kostenlos – Die Bedingungen für das Probejahr: