Samsung will „AirPlay in Hotels“ standardmäßig integrieren

„AirPlay in Hotels“ wurde bereits im vergangenen Jahr mit iOS 17 von Apple angekündigt. Seit April lässt sich die Funktion auch in ersten Hotels nutzen: Die InterContinental-Gruppe hat im Frühjahr damit begonnen, „AirPlay in Hotels“ in einem Teil ihrer Häuser bereitzustellen.

Eine Ankündigung von Samsung könnte nun dafür sorgen, dass Apples „AirPlay für Hotels“ in Zukunft deutlich mehr Verbreitung erfährt. Der Hersteller wird die Funktion fortan standardmäßig in seine sogenannten „Hospitality TVs“ integrieren, das sind kommerzielle TV-Geräte, die speziell für die Nutzung in Hotels und verschiedenen Geschäftsbereichen vorgesehen sind.

Die Samsung-Ankündigung bezieht ausdrücklich auch bereits erhältliche Modelle aus dieser Produktreihe mit ein. Als erstes sollen die Modelle der HBU8000-Serie ein entsprechendes Update erhalten, in der Folge soll die Funktion schrittweise auch für weitere bereits auf dem Markt befindliche Modelle bereitgestellt werden.

Die Integration von „AirPlay in Hotels“ ist Teil der Anstrengungen von Samsung, die Benutzererfahrung von Hotelgästen zu verbessern und zugleich leistungsfähige Verwaltungs-Tools für die Betreiber der Hotels bereitzustellen.

Verbindungsaufbau per QR-Code

„AirPlay in Hotels“ soll dafür sorgen, dass sich Hotelgäste auch ohne Hilfswerkzeuge wie Apple TV oder dergleichen mit einem TV-Gerät in ihrem Hotelzimmer verbinden können, um eigene Inhalte darauf wiederzugeben. Die Funktion ist so konzipiert, dass man dabei ähnlich komfortabel agieren kann, wie beim heimischen AirPlay-Streaming über Apple TV oder auf entsprechend ausgestattete Bildschirme.

Für den Verbindungsaufbau mithilfe von „AirPlay in Hotels“ ist es zunächst nötig, dass man sich im gleichen WLAN-Netz wie das TV-Gerät befindet. Anschließend fotografiert man mit dem iPhone oder iPad einen QR-Code auf dem Bildschirm des Fernsehers ab, um sein iOS-Gerät zu verbinden.

Die im Rahmen des Verbindungsaufbaus angezeigten QR-Codes sind stets einzigartig und auf den jeweiligen Gast bezogen. Beim Auschecken aus dem Hotel wird der Code und die Verbindung zwischen den Geräten automatisch deaktiviert.