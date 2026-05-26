WhatsApp testet neue Übersicht für aktive Kontakte

WhatsApp arbeitet an einer neuen Übersicht, die aktive Kontakte besser sichtbar machen soll. Statt einzelne Chats öffnen zu müssen, um den Online-Status zu prüfen, sollen Nutzer künftig an zentraler Stelle sehen können, welche Kontakte gerade online oder zuletzt aktiv waren. Entdeckt wurde die Neuerung von WABetaInfo in der aktuellen iOS-Beta 26.20.10.70.

Der neue Bereich soll innerhalb der WhatsApp-Einstellungen unterhalb des Profilbilds auftauchen. Oben werden demnach zunächst favorisierte Kontakte angezeigt. Darunter folgt eine Liste mit Kontakten, die aktuell online sind oder vor Kurzem aktiv waren. Wer gerade erreichbar ist, soll mit einem grünen Punkt am Profilbild hervorgehoben werden.

Damit würde WhatsApp eine Funktion zentralisieren, die es grundsätzlich schon lange gibt. Bislang erscheint der Online-Status allerdings nur im jeweiligen Chat. Wer wissen möchte, ob mehrere Personen gerade erreichbar sind, muss entsprechend mehrere Unterhaltungen öffnen. Der neue Kontakte-Hub soll diesen Umweg verkürzen.

Datenschutzregeln bleiben erhalten

WhatsApp soll die bestehenden Privatsphäre-Einstellungen weiter berücksichtigen. Wer seinen Online-Status oder die Anzeige „Zuletzt online“ verborgen hat, taucht auch in der neuen Übersicht nicht entsprechend auf. Umgekehrt gilt weiterhin das bekannte Prinzip: Wer den eigenen Online-Status nicht teilt, kann auch den Status anderer nicht sehen.

Bei uns war das bereits Thema, als WhatsApp zusätzliche Datenschutz-Funktionen für den Online-Status eingeführt hat. Damals kam unter anderem die Möglichkeit hinzu, den Status gezielter zu steuern und die Sichtbarkeit stärker einzuschränken.

Noch kein Termin für den Start

Die neue Kontakte-Übersicht ist derzeit noch nicht öffentlich verfügbar. Laut WABetaInfo befindet sich die Funktion in Entwicklung und ist auch für Beta-Tester noch nicht freigeschaltet. WhatsApp arbeitet demnach zunächst an der Umsetzung für iOS, nachdem eine ähnliche Funktion bereits zuvor für Android entdeckt wurde.

Ob die Übersicht am Ende unverändert erscheint, bleibt wie immer bei Beta-Funden offen. Für Vielschreiber könnte sie praktisch sein, für Datenschutzfreunde dürfte sie zumindest Stirnrunzeln auslösen. Am Ende hängt viel davon ab, ob WhatsApp die vorhandenen Privatsphäre-Regeln so konsequent übernimmt, wie es aktuell aussieht.