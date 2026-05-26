Wer ist gerade online?
WhatsApp testet neue Übersicht für aktive Kontakte
WhatsApp arbeitet an einer neuen Übersicht, die aktive Kontakte besser sichtbar machen soll. Statt einzelne Chats öffnen zu müssen, um den Online-Status zu prüfen, sollen Nutzer künftig an zentraler Stelle sehen können, welche Kontakte gerade online oder zuletzt aktiv waren. Entdeckt wurde die Neuerung von WABetaInfo in der aktuellen iOS-Beta 26.20.10.70.
Der neue Bereich soll innerhalb der WhatsApp-Einstellungen unterhalb des Profilbilds auftauchen. Oben werden demnach zunächst favorisierte Kontakte angezeigt. Darunter folgt eine Liste mit Kontakten, die aktuell online sind oder vor Kurzem aktiv waren. Wer gerade erreichbar ist, soll mit einem grünen Punkt am Profilbild hervorgehoben werden.
Damit würde WhatsApp eine Funktion zentralisieren, die es grundsätzlich schon lange gibt. Bislang erscheint der Online-Status allerdings nur im jeweiligen Chat. Wer wissen möchte, ob mehrere Personen gerade erreichbar sind, muss entsprechend mehrere Unterhaltungen öffnen. Der neue Kontakte-Hub soll diesen Umweg verkürzen.
Datenschutzregeln bleiben erhalten
WhatsApp soll die bestehenden Privatsphäre-Einstellungen weiter berücksichtigen. Wer seinen Online-Status oder die Anzeige „Zuletzt online“ verborgen hat, taucht auch in der neuen Übersicht nicht entsprechend auf. Umgekehrt gilt weiterhin das bekannte Prinzip: Wer den eigenen Online-Status nicht teilt, kann auch den Status anderer nicht sehen.
Bei uns war das bereits Thema, als WhatsApp zusätzliche Datenschutz-Funktionen für den Online-Status eingeführt hat. Damals kam unter anderem die Möglichkeit hinzu, den Status gezielter zu steuern und die Sichtbarkeit stärker einzuschränken.
Noch kein Termin für den Start
Die neue Kontakte-Übersicht ist derzeit noch nicht öffentlich verfügbar. Laut WABetaInfo befindet sich die Funktion in Entwicklung und ist auch für Beta-Tester noch nicht freigeschaltet. WhatsApp arbeitet demnach zunächst an der Umsetzung für iOS, nachdem eine ähnliche Funktion bereits zuvor für Android entdeckt wurde.
Ob die Übersicht am Ende unverändert erscheint, bleibt wie immer bei Beta-Funden offen. Für Vielschreiber könnte sie praktisch sein, für Datenschutzfreunde dürfte sie zumindest Stirnrunzeln auslösen. Am Ende hängt viel davon ab, ob WhatsApp die vorhandenen Privatsphäre-Regeln so konsequent übernimmt, wie es aktuell aussieht.
Entwickler: WhatsApp Inc.
Laden
Es war ja damals schon zu befürchten, dass Herr Salzhügel diese App verhunzen wird. Und in kleinen aber stetigen Schritten geht es voran.
Mittlerweile nur noch unerträglich, dieser ganze sinnlose Mist!!
Marc Saltberg kenne ich nicht :D
Is Satire- hast leider nicht verstanden!
Blödes Gequatsche hat nicht immer was mit Satire zu tun
… dann bitte über den Tellerrand schauen und wesentlich besser Lösungen nutzen ;-)
Ich hoffe doch sehr sie verhunzen weiter und gängeln die Nutzer, so dass viele abwandern werden.
Muss ja keiner mitmachen.
Selbst Apple unterstützt ja mittlerweile RCS, da gibt es keinen Grund mehr für einen properitären Messenger, es sei denn dieser hat einen besoners hohen Sicherheitsstandard.
Einerseits gebe ich dir recht, andererseits müssen die es weiter aufblähen da sonst die Konkurrenz ihnen die Kundschaft flöten geht.
Meins ist es auch nicht, allerdings danke RCS bald Geschichte bei mir
Wenn schon, dann anständig: Herr Salztal. Alles andere ist nix anständig verballhorntes..
Habe ich schon vor Jahren angeregt: Einen kleinen Extra-Punkt in der Chatliste für jene die online sind.
Nutzt eigentlich irgendjemand Communitys bei WhatsApp? Ich weiß gar nicht, wofür das überhaupt ist. Selbst Vereine oder andere Organisationen, bei denen wir sind, benutzen es nicht.
Tatsächlich nutzt unser Basketballverein es für den Nachwuchs.
Wir betreiben eine seit einiger Zeit für das Thema 3D Druck. Da sind schon über hundert Leute zusammengekommen.
Immer wenn ich ich die Worte Datenschutz und WhatsApp in einem Satz lesen, wird mir ganz anders.
Das das noch jemand nutzt, ist mir nach wie vor unverständlich.
Wenn etwas nichts kostet, bist Du der Preis……
Hallo?! Ich hab damals 79 cent pro Jahr gezahlt
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit nach einem Status automatisch anzuhalten? Ohne das gleich der nächste Status angezeigt wird?
Frage für einen Freund
Ja den Finger auf dem Bild halten. Dann stoppt die „Wiedergabe“
Lesebestätigungen und Online-Status habe ich schon deaktiviert, seit es das gibt. Wüsste auch nicht, wieso man das freiwillig noch aktiviert hat heutzutage
Datenschutzfreunde dürften bei anderen Messengern sein, es sei denn, sie werden, um in Kontakt bleiben zu wollen, von stoischen Bekannten und Verwandten dazu „gezwungen“ :-)
ICQ?
Das war auch mein Gedanke! xD
Sollen besser mal einführen, dass man das Empfangen von Sprachnachrichten blockieren kann…
Dafür gibt es andere Messanger.
Ist ja immer schön zu lesen das man doch weg von WhatsApp gehen soll. Ich könnte von mir aus 100 andere Chat Apps installieren, aber alle die ich kenne nutzen nunmal WhatsApp selbst meine Firma. Und es nutzt nichts wen ich dann alleine in der anderen Chat App bin. Also egal wie dumm das auch sein mag, ich habe lieber viel Kontakt auf WhatsApp als keinen in irgendeiner anderen App.
Wer kennt sie nicht, die berühmte WhatsApp Falle?! :) wie wär’s mit dem eingebauten Messenger? Den hat jeder!