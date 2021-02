Adressbuch-Zugriff: Clubhouse-App im Visier der Datenschützer

Die noch relativ junge Clubhouse-Applikation hat in den vergangenen Wochen vor allem durch die Vielzahl prominenter Nutzer viel Aufmerksamkeit geerntet. So brach Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow mit seinem Auftritt in der Clubhouse-App erst Ende Januar eine Debatte über den Umgangston des Politikers vom Zaun, die nur wenig später eine öffentliche Entschuldigung des Ministerpräsidenten nach sich zog.

Enormer Popularitätszuwachs in kürzester Zeit

Auftritte wie der von Ramelow oder auch der des Tesla-Chefs Elon Musks, haben das Profil der Sprach-Chat-App binnen kürzester Zeit geschärft und dafür gesorgt, dass die Warteschlange der anmeldewilligen Verbraucher rasant wächst.

Denn bei Clubhouse kann nicht jeder einfach so mitmachen. Der Audio-Dienst setzt auf ein Empfehlungssystem und verwaltet Warteschlangen mitmachwilliger Nutzer, die nach der Erst-Anmeldung mit der privaten Handynummer erst die Zustellung einer gesonderten Einladung abwarten müssen, ehe mitgehört werden kann.

Um sich im Dienst schnell zurecht zu finden und potentiell interessante Menschen ausfindig zu machen, denen man als Follower zuhören möchte, bittet Clubhouse neue Nutzer um den Zugriff auf das iPhone-Adressbuch. Dieser Adressbuch-Zugriff hat jetzt den Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, Prof. Dr. Johannes Caspar, auf den Plan gerufen.

Laut Caspar werfe die plötzlich populäre App „viele Fragen zur Wahrung der Privatsphäre von Nutzerinnen und Nutzern und von dritten Personen“ auf.

Adressbücher und Ton-Mitschnitte gesichert

Clubhouse würde etwa die Adressbücher von Anwendern, die ihrerseits Freunde zur Teilnahme an dem neuen Dienst einladen, systematisch auslesen und auf Servern in den USA speichern. Ein Vorgang, bei dem Kontaktdaten zahlreicher Nutzer an das Unternehmen übergeben würden, ohne dass diese mit Clubhouse je in direktem Kontakt gestanden hätten.