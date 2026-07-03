Acme Weather bringt Hyperlokal-Prognosen nach Deutschland

Als die früheren Entwickler der Wetter-App Dark Sky Anfang des Jahres ihre neue Anwendung Acme Weather vorgestellt haben, blieb Deutschland zunächst außen vor. Damals kündigte das Team lediglich an, den europäischen Markt zu einem späteren Zeitpunkt erschließen zu wollen. Dieses Versprechen wird nun eingelöst. Die App steht ab sofort in 42 europäischen Ländern, darunter auch Deutschland, im App Store bereit.

Hinter Acme Weather steht ein Teil des ehemaligen Dark-Sky-Teams, das nach der Übernahme durch Apple zunächst an der Weiterentwicklung der integrierten Wetter-App gearbeitet hatte. Die ursprüngliche Dark-Sky-Anwendung wurde Ende 2022 endgültig eingestellt, nachdem Apple deren Technik schrittweise in die eigene Wetter-App übernommen hatte.

Neue Kartenansicht und Familienfreigabe

Mit der Europa-Freigabe erweitert das Entwicklerteam die Anwendung zugleich um mehrere Funktionen. Nutzer erhalten jetzt auch hierzulande minutengenaue Niederschlagsprognosen für die kommende Stunde sowie entsprechende Benachrichtigungen. Diese Funktion gehörte bereits zu den bekanntesten Merkmalen von Dark Sky und war lange Zeit nur in wenigen Ländern verfügbar.

Auch die Kartenansicht wurde überarbeitet. Statt einer automatisch ablaufenden Radaranimation setzt Acme Weather nun auf eine Zeitleiste, die sich per Schieberegler vor und zurück bewegen lässt. Dadurch können Nutzer selbst bestimmen, welche Radaraufnahmen oder Prognosezeitpunkte sie betrachten möchten. Für die aktuelle Radaransicht stehen Beobachtungen sowie Vorhersagen in Vier-Minuten-Schritten für die nächste Stunde bereit. Eine zweite Karte zeigt die erwarteten Niederschläge der kommenden 24 Stunden.

Ebenfalls neu ist die Unterstützung der Familienfreigabe, sodass ein entsprechendes Abonnement mit weiteren Familienmitgliedern geteilt werden kann.

Acme Weather benötigt mindestens iOS 18.2 und belegt rund 37 Megabyte Speicherplatz. Die App kann zwei Wochen kostenlos getestet werden. Anschließend kostet das Jahresabonnement 29 Euro. Für die Familienfreigabe werden 60 Euro pro Jahr berechnet.

Mit Dank an Roman!