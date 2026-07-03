Plex führt Fünfjahres-Abo ein – Lifetime wird richtig teuer

Plex dreht weiter an seinem Bezahlmodell. Nachdem der Anbieter den Lifetime Plex Pass zum 1. Juli deutlich verteuert hat, taucht nun eine neue Zwischenstufe auf: ein Plex Pass über fünf Jahre für 229,99 Euro. Genau so viel kostete bis vor Kurzem noch die lebenslange Lizenz.

Offiziell spricht Plex von einem Plex Pass, der alle fünf Jahre abgerechnet wird. Es handelt sich nicht um eine einmalige Fünfjahreslizenz, sondern um ein wiederkehrendes Abo mit langer Laufzeit. Nach fünf Jahren dürfte also erneut abgerechnet werden, sofern nicht vorher gekündigt wird. Der Funktionsumfang soll dem normalen Plex Pass entsprechen.

Damit wirkt die neue Option wie ein Kompromiss zwischen Jahresabo und inzwischen sehr teurem Lifetime Pass. Letzterer kostet laut Plex seit dem 1. Juli 689,99 Euro. Monatliche und jährliche Abos sollen unverändert bleiben, bestehende Lifetime-Nutzer behalten ihre bisherigen Vorteile.

Lifetime wird zur Luxusoption

Für langjährige Plex-Nutzer ist der Schritt trotzdem überraschend. Der Lifetime Plex Pass war lange die naheliegende Lösung für alle, die Plex als Medienserver auf NAS, Mac oder Heimserver dauerhaft einsetzen. Mit dem Sprung auf 689,99 Euro ist diese Option für viele eher zur Grundsatzentscheidung geworden.

Wir hatten die Entwicklung zuletzt mehrfach begleitet. Erst stiegen die Preise für den Plex Pass, später sorgte der kostenpflichtige Remote Watch Pass für Diskussionen. Zuletzt zeichnete sich zudem ab, dass sich Plex weiter von seinen NAS-Wurzeln entfernt und stärker in Richtung Streaming- und Empfehlungsplattform bewegt.

Fünf Jahre statt für immer

Ob das neue Fünfjahres-Abo eine echte Antwort auf die Kritik ist oder eher ein Testballon, bleibt offen. Für Plex ist das Modell attraktiv: Nutzer zahlen einen hohen Betrag im Voraus, binden sich lange an den Dienst, erhalten aber keine unbegrenzte Lifetime-Zusage mehr.

Für Nutzer lohnt sich vor allem der Vergleich mit dem Jahresabo. Man spart bei Vorauszahlung etwas mehr als einen Jahresbeitrag. Wer Plex ohnehin täglich nutzt, einen eigenen Server betreibt und Funktionen wie Downloads, Hardware-Transcoding, Skip Intro, Plexamp-Extras oder Remote-Zugriff benötigt, bekommt mit fünf Jahren Planungssicherheit. Wer Plex nur gelegentlich nutzt, sollte dagegen genau nachrechnen.