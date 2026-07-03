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Preisschraube oder Testballon?

Plex führt Fünfjahres-Abo ein – Lifetime wird richtig teuer
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31 Kommentare 31

Plex dreht weiter an seinem Bezahlmodell. Nachdem der Anbieter den Lifetime Plex Pass zum 1. Juli deutlich verteuert hat, taucht nun eine neue Zwischenstufe auf: ein Plex Pass über fünf Jahre für 229,99 Euro. Genau so viel kostete bis vor Kurzem noch die lebenslange Lizenz.

Plex

Offiziell spricht Plex von einem Plex Pass, der alle fünf Jahre abgerechnet wird. Es handelt sich nicht um eine einmalige Fünfjahreslizenz, sondern um ein wiederkehrendes Abo mit langer Laufzeit. Nach fünf Jahren dürfte also erneut abgerechnet werden, sofern nicht vorher gekündigt wird. Der Funktionsumfang soll dem normalen Plex Pass entsprechen.

Damit wirkt die neue Option wie ein Kompromiss zwischen Jahresabo und inzwischen sehr teurem Lifetime Pass. Letzterer kostet laut Plex seit dem 1. Juli 689,99 Euro. Monatliche und jährliche Abos sollen unverändert bleiben, bestehende Lifetime-Nutzer behalten ihre bisherigen Vorteile.

Lifetime wird zur Luxusoption

Für langjährige Plex-Nutzer ist der Schritt trotzdem überraschend. Der Lifetime Plex Pass war lange die naheliegende Lösung für alle, die Plex als Medienserver auf NAS, Mac oder Heimserver dauerhaft einsetzen. Mit dem Sprung auf 689,99 Euro ist diese Option für viele eher zur Grundsatzentscheidung geworden.

Wir hatten die Entwicklung zuletzt mehrfach begleitet. Erst stiegen die Preise für den Plex Pass, später sorgte der kostenpflichtige Remote Watch Pass für Diskussionen. Zuletzt zeichnete sich zudem ab, dass sich Plex weiter von seinen NAS-Wurzeln entfernt und stärker in Richtung Streaming- und Empfehlungsplattform bewegt.

Plex Preise Juni 2026

Fünf Jahre statt für immer

Ob das neue Fünfjahres-Abo eine echte Antwort auf die Kritik ist oder eher ein Testballon, bleibt offen. Für Plex ist das Modell attraktiv: Nutzer zahlen einen hohen Betrag im Voraus, binden sich lange an den Dienst, erhalten aber keine unbegrenzte Lifetime-Zusage mehr.

Für Nutzer lohnt sich vor allem der Vergleich mit dem Jahresabo. Man spart bei Vorauszahlung etwas mehr als einen Jahresbeitrag. Wer Plex ohnehin täglich nutzt, einen eigenen Server betreibt und Funktionen wie Downloads, Hardware-Transcoding, Skip Intro, Plexamp-Extras oder Remote-Zugriff benötigt, bekommt mit fünf Jahren Planungssicherheit. Wer Plex nur gelegentlich nutzt, sollte dagegen genau nachrechnen.

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03. Juli 2026 um 14:36 Uhr von Ben Fehler gefunden?


    31 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Und tschüss. Was einem nicht alles erzählt wird, was man braucht. Nö

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    • Warum „und tschüss“? Entweder hast du bereits eine Lifetime-Lizenz, dann ändert sich nichts. Du nutzt es bisher kostenlos ohne Pass, dann ändert sich nichts. Du zahlst bisher für den Pass monatlich, dann ändert sich nichts. Das einzige Szenario für „und tschüss“ wäre doch, dass du unbedingt jetzt ein Pass Abo bräuchtest / möchtest und auf ein 5 Jahre-Abo für wenige EUR gehofft hast – das hätte dir jeder sagen können, dass das nicht passieren wird.

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      • Was bekommt man für das Geld? Also was bringt mir dieser Pass?

      • Da darfst du dich gerne selbst erkundigen. Ist dank Website, Google und z.B. ChatGPT recht unkompliziert.

      • Ich hab mir das angeguckt, aber ich kann da keinenMehrwert erkennen. Zudem sehe nichts was diese Kosten rechtfertigt. Für mich scheint das einfach nur Abzocke zu sein.

  • Der der hier schreibt
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    • Anders lässt sich das wohl nicht mehr beschreiben. Aber gaaanz wichtig, vorher noch ü200 Leute raus geschmissen. Verrückt, oder?

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      • Naja, wenn man immer Wachstum erwartet (natürlich vorher von einer Investor-Heuschrecke gekauft wurde) ist das der normale Werdegang.. am Ende hat man paar Patente übrig und ist mit dem Programm selbst vom Markt bzw. Interesse der Meisten verschwunden. Leider ganz normaler, und in der eigenen Bubble als sinnbefreiter wahrgenommen (ausser für paar einzelne die Geld rausziehen wollen).

        Just my 2cents..

  • Ich bin zu Emby gewechselt. Im black Friday für 99€ eine lifetime Lizenz gekauft. Etwas abgespeckter, aber es passt für mich.

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  • Mal sehen wie lange es noch dauert, bis alte Lifetime Abos herabgestuft werden bzw. auslaufen.

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    • Freddygotfingered

      Ha, ja, darauf warte ich auch schon. Bedarf nur einem neuen Tier wie Plex plus oder Premium. Dann entsprechend Lifetime Premium mit neuen Features versorgen und die anderen Lifetime Abos in die Röhre schauen lassen. An Dreistigkeit nicht zu überbieten, aber haben ja schon viele vor gemacht

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      • Ich muss aber sagen, dass ich da nichts dagegen hätte. Jedes neue Feature von Plex war ein Schritt in die falsche Richtung.

    • Womöglich wenn nicht mehr viele so viel Geld für die anderen Abo-Möglichkeiten ausgeben. Wenn keiner mehr Geld ausgibt, wird man sich mit der „Lifetime“ den Hintern abputzen können. Dann wird der Dienst eingestellt und erscheint unter einem anderen Namen neu, wo neu abkassiert werden kann.

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  • Hab’s vor Jahren für 60€ oder so gekauft. Heute würd ich das sicher nicht mehr kaufen. Jellyfin soll auch ganz gut sein hört man, und dank der Politik von Plex wird das projekt sicher ein paar mehr Freiwillige contributer anziehen.

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  • Für den Preis hätten sies eigentlich direkt abschaffen können… kaufen wird das keiner. Aber so wiege ich mich in der Illusion dass mein vor Jahren gekaufter lifetime pass noch länger bestehen bleibt.
    selbst damals waren mir die 60€ eigentlich schon zu teuer weil ich keinen Mehrwert gesehen habe. Habs dann doch gekauft um die Entwicklung ein bisschen zu unterstützen. Mir hatte die kostenlose Version immer ausgereicht.

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  • Wer zahlt das den noch ? Für den Preis kauft man sich ja das NAS

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    • Das soll auch niemand kaufen, es soll monatlich abonniert werden für regelmäßigen Cashflow. Wenn jemand plant Plex Pass für 5 Jahre zu nutzen und das Vertrauen hat, dass es plex auf fünf Jahre noch geben wird, kann damit ein gutes Angebot nutzen. Im Vergleich zum monatlichen Abo spart man sich auf die Zeit fast 50%.

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  • Ich stoße auch mit der kostenlosen Version an meine Grenzen. Bei den Preisen würde ich es mir persönlich nicht kaufen. Bin daher auch auf jellyfin umgestiegen. Damit kann ich gut leben. Ein paar Dinge könnten besser sein.

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  • Brauchst du nicht. Kommt einfach was anderes. In den Jahren.

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  • Ich verstehe das nicht, wo sind da die Vorteile gegenüber Jellyfin? Ich hatte Plex früher im Einsatz, als mein Internet mal ausgefallen ist, konnte ich keine Filme über mein lokales Netzwerk anschauen. Bei Jellyfin geht das ohne Probleme und Jellyfin ist kostenlos…

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  • Alternative: Jellyfin + Infuse

    Teste ich gerade. Und muss sagen, das läuft. Infuse als App für iOS und Mac macht sich gut. Keine Problem + schicke Optik.

    Mich hat neulich eins gestört. Internet war weg, wollte nen Film fürs NAS ansehen – und es ging nicht! Grund: Plex macht die Benutzer Anmeldung mittlerweile übers Internet. Kein Internet, kein Zugriff auf die lokale Mediathek. Danke für nichts.

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  • Ich nutze das eh nicht . Nur dafür das ich die Infos zum Film habe ? Ich mach das mittlerweile über VLC und der NAS wird auch nicht so belastet . Deutlich besser. Wenige CPU Auslastung.

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    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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