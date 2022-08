Account-Sharing bei Joyn: Jetzt mit Haushalts- und Kündigungsklausel

Joyn folgt mit den Änderungen in den eigenen Nutzungsbedingungen ähnlichen Schritten von Netflix und DAZN und scheint sich in Stellung gegen Account-Sharer zu bringen, die einen Bezahl-Account im Freundes und Familienkreis teilen:

Das gleichzeitige Abspielen von Streams auf mehreren Endgeräten ist zwar ohnehin nicht möglich, in der ersten Änderung der Nutzungsbedingungen seit rund zwei Jahren hat der Anbieter nun jedoch auch die Vorkehrungen getroffen, um gegen das Teilen von Accounts vorgehen zu können, die in mehreren Haushalten zu unterschiedlichen Tageszeiten genutzt werden.

Der Video-Streaming-Dienst Joyn , ein Angebot der Medienkonzerne ProSiebenSat.1 Media und Discovery, hat seine Nutzungsbedingungen überarbeitet und neben einer Handvoll orthografischer Korrekturen auch mehrere substanzielle Änderungen in den AGB notiert, die an ähnliche Eingriffe von Mitbewerbern wie Netflix erinnern.

