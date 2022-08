Neu in iOS 16: Apples Bücher-App mit neuen Funktionen

Zudem kann der ausgewählte Darstellungs-Stil durch einen Abstecher in die Optionen granular an den eigenen Geschmack angepasst werden. Hier sind etwa die Beeinflussung von Zeilen-, Zeichen- und Wortabständen möglich.

Unter der interaktiven Fortschrittsanzeige bietet die Bücher-App von iOS 16 den Direktzugriff auf die Suche sowie die Design-Auswahl an, in der sich Schriftarten, Farbgebung, Textgröße, Helligkeit und die Scrollansicht aktivieren lässt. Letztgenannte macht auch aus längeren Werken eine endlos scrollende Seite, die sich weniger wie ein Buch sondern mehr wir eine umfangreiche Webseite lesen lässt.

Dabei verabschiedet sich die neue Bücher-App unter iOS 16 vor allem von der Menüleiste am oberen Rand der Applikation und ordnet die Bedienelemente zum Zugriff auf Schriftarten, Kapitel, die Suche, das Inhaltsverzeichnis und die selbst gesetzten Lesezeichen fortan am unteren Bildschirmrand an – zusammengefasst hinter einen neuen Menü-Knopf, der den Zugriff auf die wichtigen Funktionen aufgeräumter und besser erreichbar anbietet.

Wer seine digitalen Bücher in Apples Bücher-Applikation verwaltet und diese auch zum Lesen gekaufter und synchronisierter E-Books einsetzt, der darf sich mit dem Update auf iOS 16 über eine in Teilen gänzlich neu gestaltete Bücher-Applikation freuen, die die Konfigurationsoptionen ihrer Benutzeroberfläche neu anordnet.

