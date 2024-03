Absolutely Incredible! Apple-KI im Fokus der WWDC

Orientiert man sich an der Verfügbarkeit des beliebten Chatbots ChatGPT, dann rollt die KI-Welle seit November 2022 durchs Netz. Im Juni, wenn Apple seine diesjährige WWDC Entwicklerkonferenz abhält, werden damit satte 19 Monate verstrichen sein, ohne dass Apple ein eigenes KI-Angebot auf die Beine gestellt hätte.

Mark your calendars for #WWDC24, June 10-14. It’s going to be Absolutely Incredible! pic.twitter.com/YIln5972ZD — Greg Joswiak (@gregjoz) March 26, 2024

Entsprechend groß sind die Erwartungen an Cupertino und der Druck, der auf Apple lastet, das iPhone-Betriebssystem mit umfangreichen KI-Funktionen aufzuwerten.

Apple-KI im Fokus der WWDC

Dass Apple diese zur ersten Präsentation von iOS 18 im Rahmen der WWDC Keynote vorstellen würde, galt unter Beobachtern so gut wie ausgemacht. Apples Marketingchef, Greg Joswiak, scheint dieses Vorhaben nun auch in einem Tweet zum gestern bekanntgegebenen WWDC-Termin zu bestätigen.

„Absolutely Incredible!“, also vollkommen unglaublich würde die WWDC in diesem Jahr ausfallen, so Joswiak, der sich für eine ungewöhnliche Großschreibung der beiden Anfangsbuchstaben AI entschieden hat und damit eindeutig auf das Thema der künstlichen Intelligenz anspielt, die in den Vereinigten Staaten als Artificial Intelligence bezeichnet wird.

Dabei bleibt bis zuletzt unklar, ob Apple auf ein eigenes KI-Modell setzen oder Vorarbeiten von Branchengrößen wie OpenAI oder Google lizenzieren wird.

Lizenzmodell oder Eigenkreation?

Ein aktueller Bericht des Wirtschaftsnachrichten-Dienstes Bloomberg legt nahe, dass Apple keinen eigenen KI-Chatbot einführen wird, sondern sich nach wie vor in Gesprächen mit potenziellen Partnern wie Alphabet und OpenAI befindet, um deren generative KI-Dienste zu integrieren.

Apples KI-Strategie soll sich dabei vor allem auf proaktive Funktionen konzentrieren, die Anwendern im Alltag assistieren sollen.

Erst kürzlich hatten Apple Aktionäre das Unternehmen auf der Jahreshauptversammlung dazu bringen wollen, Details über die geplante KI-Integration zu veröffentlichen. Der Antrag wurde jedoch zurückgewiesen.