Abonnenten von Apple Music sehen fremde Playlists in ihren Konten

Über ein vom Grund her ähnliches Problem bei Apple mussten wir Ende vergangenen Jahres berichten . Damals hatten iCloud-Nutzer Fragmente aus Bildern und Videos von anderen Apple-Kunden in ihren eigenen Dateien gesehen. Apple sah in den Vorfall damals noch nicht einmal ein sicherheitsrelevantes Thema.

Auch wenn ein Teil der betroffenen Abonnenten damit verbunden einen Hack befürchtet, scheint es sich stattdessen eher um ein Problem auf Apple-Seite zu handeln. Am wahrscheinlichsten klingt die Vermutung, dass Apples iCloud-Server hier etwas durcheinanderwürfeln. Beschönigen sollte dies den Vorfall jedoch nicht, denn auch in diesem Fall wäre das Fazit, dass die persönlichen Daten der Apple-Kunden nur unzureichend geschützt sind.

Insert

You are going to send email to