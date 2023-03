Hinterland: Außergewöhnliche Zelt- und Stellplätze jetzt auch per App

Wie die über Airbnb verfügbaren Unterkünfte sind auch die über Hinterland angebotenen Stellplätze generell kostenpflichtig. Die Übernachtungskosten legt generell der Gastgeber fest, wobei eine Servicegebühr in Höhe von 15 Prozent an die Hinterland-Betreiber geht, um zur Finanzierung des Angebots beizutragen. Für die restlichen Kosten kommt derzeit der Automobilhersteller Volkswagen als Sponsor auf.

Der Stell- und Zeltplatz-Vermittler Hinterland ist im dritten Jahr seines Bestehens nun auch mit einer iOS-App am Start. Die Anwendung lässt sich kostenlos laden und erweitert den bisher auch schon für Mobilgeräte optimierten Webauftritt um zusätzlichen Komfort. Nutzer des Angebots können optional Push-Mitteilungen beispielsweise zu neuen Chat-Nachrichten erhalten und haben in Verbindung mit der App auch schnell eine Übersicht ihrer bisherigen Buchungen sowie der Einträge auf ihrer persönlichen Merkliste zur Hand.

