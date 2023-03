WhatsApp kündigt zusätzliche Gruppenfunktionen an

WhatsApp-Nutzer, die auch in Gruppen unterwegs sind, werden künftig eine zusätzliche Info im Zusammenhang mit ihren Kontakten finden. Für die befreundeten WhatsApp-Nutzer wird dann jeweils angezeigt, in welchen Gruppen man gemeinsam mit ihnen ist.

WhatsApp will den Funktionsumfang im Zusammenhang mit Chat-Gruppen erweitern. Administratoren sollen in Kürze zusätzliche Verwaltungsoptionen erhalten und gewöhnliche Nutzer werden einfacher feststellen können, welche Gruppen und Communities sie mit ihren Kontakten teilen.

Insert

You are going to send email to