Abo-Apps: 55 Prozent kündigen schon am ersten Tag

Wer Nutzer für ein App-Abonnement gewinnen will, hat dafür immer weniger Zeit. Laut einer aktuellen Analyse des Bezahldienstleisters RevenueCat werden 55 Prozent aller dreitägigen Testabos bereits am ersten Tag wieder gekündigt. Für Entwickler entscheidet sich damit oft schon während der ersten Nutzung, ob aus einem Download ein zahlender Kunde wird.

Grundlage der Untersuchung sind Daten von mehr als 115.000 Anwendungen mit einem Umsatzvolumen von über 16 Milliarden US-Dollar.

Die Zahlen zeigen einen zunehmend umkämpften Markt. Immer mehr Anwendungen setzen auf Abo-Modelle, gleichzeitig wird es schwieriger, Nutzer langfristig zu binden. Der erste Eindruck gewinnt dabei deutlich an Bedeutung. Wer den Nutzen seiner Anwendung nicht sofort vermitteln kann, verliert potenzielle Kunden häufig noch während der Testphase.

Die erste Nutzung entscheidet über den Erfolg

Besonders deutlich wird dies bei kostenlosen Probeabos. Mehr als die Hälfte aller Kündigungen erfolgt bereits am Tag der Anmeldung. Nutzer treffen ihre Entscheidung damit oft innerhalb weniger Minuten. Für Entwickler bedeutet das, dass Funktionen und Nutzen einer Anwendung möglichst schnell erkennbar sein müssen.

In fast allem Kategorien dominieren die Abo-Apps inzwischen

Gleichzeitig zeigt die Studie einen überraschenden Trend: Obwohl längere Testzeiträume deutlich bessere Abschlussquoten erzielen, setzen viele Anbieter inzwischen auf immer kürzere Probeabos. Testphasen mit mehr als 17 Tagen führen laut Bericht rund 70 Prozent häufiger zu einem späteren Abo als kurze Testangebote. Trotzdem verwendet inzwischen fast die Hälfte aller untersuchten Anwendungen Testzeiträume von vier Tagen oder weniger.

Auch bei der Preisstrategie gibt es deutliche Unterschiede. Anwendungen mit sofort sichtbarer Bezahlschranke erreichen deutlich höhere Abschlussraten als klassische Freemium-Angebote. Während bei Freemium-Anwendungen lediglich 2,1 Prozent der Nutzer innerhalb der ersten Wochen zu zahlenden Kunden werden, liegt die Quote bei Anwendungen mit direkter Zahlungsaufforderung bei 10,7 Prozent.

14.000 neue Abo-Apps pro Monat

Der Bericht zeigt zudem, dass Anwendungen mit KI-Funktionen derzeit überdurchschnittlich gut Geld verdienen. Pro zahlendem Nutzer erzielen sie im Schnitt 41 Prozent höhere Umsätze als vergleichbare Anwendungen ohne KI-Schwerpunkt. Gleichzeitig fällt es vielen Anbietern schwer, diese Kunden dauerhaft zu halten. Die Abwanderungsrate liegt rund 30 Prozent höher als bei anderen App-Kategorien.

Monatlich straten fast 15.000 neue Abo-Apps – die meisten auf dem iPhone

Gleichzeitig wächst die Zahl neuer Abo-Anwendungen deutlich. Seit Anfang 2022 hat sich die monatliche Zahl der Neuveröffentlichungen etwa versiebenfacht. Während damals rund 2.000 neue Abo-Apps pro Monat gestartet wurden, waren es Anfang 2026 bereits mehr als 14.700. Das Wachstum findet dabei vor allem auf Apples Plattform statt. Inzwischen entfallen rund 77 Prozent aller neuen Abo-Anwendungen auf den App Store, nachdem der Anteil 2023 noch bei etwa 67 Prozent lag.

Insgesamt zeichnet die Studie das Bild eines Marktes, in dem wenige Anbieter stark wachsen, während viele andere stagnieren oder Rückgänge verzeichnen. Die erfolgreichsten 25 Prozent der Abo-Apps steigerten ihre wiederkehrenden Einnahmen im Jahresvergleich um rund 80 Prozent. Das untere Viertel verlor dagegen etwa ein Drittel seiner Umsätze.