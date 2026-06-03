14.000 neue Abo-Apps pro Monat
Abo-Apps: 55 Prozent kündigen schon am ersten Tag
Wer Nutzer für ein App-Abonnement gewinnen will, hat dafür immer weniger Zeit. Laut einer aktuellen Analyse des Bezahldienstleisters RevenueCat werden 55 Prozent aller dreitägigen Testabos bereits am ersten Tag wieder gekündigt. Für Entwickler entscheidet sich damit oft schon während der ersten Nutzung, ob aus einem Download ein zahlender Kunde wird.
Grundlage der Untersuchung sind Daten von mehr als 115.000 Anwendungen mit einem Umsatzvolumen von über 16 Milliarden US-Dollar.
Die Zahlen zeigen einen zunehmend umkämpften Markt. Immer mehr Anwendungen setzen auf Abo-Modelle, gleichzeitig wird es schwieriger, Nutzer langfristig zu binden. Der erste Eindruck gewinnt dabei deutlich an Bedeutung. Wer den Nutzen seiner Anwendung nicht sofort vermitteln kann, verliert potenzielle Kunden häufig noch während der Testphase.
Die erste Nutzung entscheidet über den Erfolg
Besonders deutlich wird dies bei kostenlosen Probeabos. Mehr als die Hälfte aller Kündigungen erfolgt bereits am Tag der Anmeldung. Nutzer treffen ihre Entscheidung damit oft innerhalb weniger Minuten. Für Entwickler bedeutet das, dass Funktionen und Nutzen einer Anwendung möglichst schnell erkennbar sein müssen.
In fast allem Kategorien dominieren die Abo-Apps inzwischen
Gleichzeitig zeigt die Studie einen überraschenden Trend: Obwohl längere Testzeiträume deutlich bessere Abschlussquoten erzielen, setzen viele Anbieter inzwischen auf immer kürzere Probeabos. Testphasen mit mehr als 17 Tagen führen laut Bericht rund 70 Prozent häufiger zu einem späteren Abo als kurze Testangebote. Trotzdem verwendet inzwischen fast die Hälfte aller untersuchten Anwendungen Testzeiträume von vier Tagen oder weniger.
Auch bei der Preisstrategie gibt es deutliche Unterschiede. Anwendungen mit sofort sichtbarer Bezahlschranke erreichen deutlich höhere Abschlussraten als klassische Freemium-Angebote. Während bei Freemium-Anwendungen lediglich 2,1 Prozent der Nutzer innerhalb der ersten Wochen zu zahlenden Kunden werden, liegt die Quote bei Anwendungen mit direkter Zahlungsaufforderung bei 10,7 Prozent.
14.000 neue Abo-Apps pro Monat
Der Bericht zeigt zudem, dass Anwendungen mit KI-Funktionen derzeit überdurchschnittlich gut Geld verdienen. Pro zahlendem Nutzer erzielen sie im Schnitt 41 Prozent höhere Umsätze als vergleichbare Anwendungen ohne KI-Schwerpunkt. Gleichzeitig fällt es vielen Anbietern schwer, diese Kunden dauerhaft zu halten. Die Abwanderungsrate liegt rund 30 Prozent höher als bei anderen App-Kategorien.
Monatlich straten fast 15.000 neue Abo-Apps – die meisten auf dem iPhone
Gleichzeitig wächst die Zahl neuer Abo-Anwendungen deutlich. Seit Anfang 2022 hat sich die monatliche Zahl der Neuveröffentlichungen etwa versiebenfacht. Während damals rund 2.000 neue Abo-Apps pro Monat gestartet wurden, waren es Anfang 2026 bereits mehr als 14.700. Das Wachstum findet dabei vor allem auf Apples Plattform statt. Inzwischen entfallen rund 77 Prozent aller neuen Abo-Anwendungen auf den App Store, nachdem der Anteil 2023 noch bei etwa 67 Prozent lag.
Insgesamt zeichnet die Studie das Bild eines Marktes, in dem wenige Anbieter stark wachsen, während viele andere stagnieren oder Rückgänge verzeichnen. Die erfolgreichsten 25 Prozent der Abo-Apps steigerten ihre wiederkehrenden Einnahmen im Jahresvergleich um rund 80 Prozent. Das untere Viertel verlor dagegen etwa ein Drittel seiner Umsätze.
Man möchte sich ja auch ungern an ein Abo binden, wenn die App nicht so der Brüller ist.
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Ich kündige das direkt, damit ich das nicht später vergesse und versehentlich in ein kostenpflichtiges Abo wechsle. Nicht, weil mich die Funktion nicht überzeugen
Mach ich genauso
Es ist umso trauriger, wenn dich die Funktion überzeugen und du trotzdem kein Geld dafür hergeben willst. Ein Grund mehr, warum es solche Angebote gar nicht mehr geben sollte, denn es bezahlen immer andere mit.
Ich kündige zur Vorsicht immer sofort. Kann ja im Zweifelsfall immer noch wieder abonnieren.
Wenn ich ein Abo nur für einen Monat brauche/möchte kündige ich das auch immer sofort nach dem abschließen schon, damit ich’s nicht am Monatsende vergesse und dann noch nen 2. Monat zahlen muss.
Naja, ich glaube eher, es wird meistens sofort gekündigt, um einer automatischen Verlängerung vorzubeugen, die dann ja kostet. Denke nicht, dass da jemals eine Kaufintention bestand.
Viel eher kann man daraus ableiten, dass es die Apps auch innerhalb des kostenlosen Zeitraums nicht schaffen, den Nutzer von ihrem Preis/Leistungverhältnis zu überzeugen.
Andernfalls würden diese nämlich das Abo später doch wieder (kostenpflichtig) verlängern.
Es geht also nicht um Minuten sondern um den Leistungsumfang und den Preis.
Ich kündige immer sofort. Direkt nach Abschluss. Nicht weil ich es sonst vergessen würde, Apple erinnert mich immer mit ausreichend Vorlauf. Ich denke eher anders rum. Wenn das Abo abgelaufen ist und mir danach Funktionen wirklich fehlen, werde ich das Abo selbst aktiv erneuern. Aber diesen Punkt warte ich immer ab
Klar, die meisten (auch ich) kündigen (Test-)Abos sofort, damit man das Kündigen später nicht vergisst und ggf. ungewollt zahlen muss.
Klar, erstmal abschließen & direkt kündigen für den probezeitraum oder die minimale Laufzeit, und wenn man es danach vermisst, kann man es ja wieder abschließen. So vergisst man nichts und zahlt nicht für etwas, was man doch nicht braucht.
Wenn es nur noch abos gibt, dann muss man die halt wie einen einmal Kauf behandeln, nur mit mehr „Aufwand“.
Man kauft einen Monat Netflix, oder einen Monat Prime. Dann kann man das gucken oder machen was man damit will und vielleicht den Rest dieses Monats noch was anderes, und dann wieder fertig.
Wie wäre es wenn man Wochen oder Monate einzeln anbieten würde statt Abos?!
Ist ja auch Sinnvoll, damit man nicht in Apples Abofalle tappt.
Ist ja extrem undurchsichtig gemacht, damit die Apple Kunden den Überblick verlieren.
Aber gerade Apple macht es einem besonders schwer. Hier verliert man sofort den Zugriff, sobald man Probezeitraum beendet.
Das ist ja total Blödsinn. Und außerdem hat das überhaupt nichts mit Apple zu tun. Nur so nebenbei, Bei Apple siehst du jedes Abo ganz einfach in deinem Handy und kannst es dort sofort beenden. Es gibt wirklich schwierigere als die bei Apple
Ich hätte gedacht, die Zahl ist höher.
Geiz ist geil Manier. Schnell abschließen, um die kostenlosen Tage zu nutzen und ja nicht vergessen wieder zu kündigen. Ich bin dafür, dass es diese Angebote gar nicht mehr geben muss.
Ich versuche erst keine Abo Apps zu laden. Das ist für mich immer noch ein rotes Tuch. Ersichtlich ist das nie, ob die App ein Abomodell hat. Warum sollte man für eine Wasser trink Analyse App ein Abo abschließen? Billigste Funktionen, für mehr als 5€ im Monat? Man kann es ja mal probieren ob man einen Findet der für so eine Käse monatlich bezahlt.
Noch einfacher, die Angebote erst gar nicht wahrnehmen….