Audible: Hörbuch-Streaming 3 Monate kostenlos nutzen

Amazon hat die bereits gestern angekündigte Audible-Aktion inzwischen vollständig freigeschaltet. Nachdem zahlreiche ifun.de-Leser zunächst Probleme beim Aufruf des Angebots meldeten und statt der Aktionsseite lediglich eine weiße Seite angezeigt bekamen, lässt sich das Probeangebot nun sowohl im Webbrowser als auch auf Mobilgeräten problemlos nutzen.

Die Aktion gewährt drei Monate kostenlosen Zugriff auf Audible Standard, von Anwendern ohne Prime-Mitgliedschaft werden 99 Cent pro Monat verlangt. Regulär kostet das Abo 6,99 Euro pro Monat. Nach Ablauf des kostenlosen Testzeitraums verlängert sich das Abonnement automatisch, sofern es nicht rechtzeitig gekündigt wird.

Startschwierigkeiten zum Aktionsauftakt

Bereits gestern hatten wir über die neue Audible-Aktion berichtet. Zu diesem Zeitpunkt schien Amazon die Freischaltung allerdings noch nicht vollständig abgeschlossen zu haben. Während einige Nutzer das Angebot bereits aktivieren konnten, erhielten andere beim Öffnen der Aktionsseite lediglich eine leere weiße Ansicht oder wurden nicht korrekt weitergeleitet.

Inzwischen scheint die Bereitstellung abgeschlossen zu sein. Die Angebotsseite lässt sich nun auch auf iPhone und iPad problemlos aufrufen und die kostenlose Testphase aktivieren.

Die kostenlose Audible-Nutzung steht im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Prime Day 2026. Amazon hat inzwischen bestätigt, dass die Rabattaktion in diesem Jahr vom 23. bis zum 26. Juni stattfinden wird und damit erstmals über vier Tage läuft. Wie bereits in den vergangenen Jahren begleitet Amazon den Aktionszeitraum mit zusätzlichen Angeboten, zu denen nun auch die Audible-Testphase zählt.

Neues Standard-Abo soll bekannter werden

Interessant ist zudem, dass Amazon aktuell ausschließlich Audible Standard in den Mittelpunkt stellt. Der Tarif wurde erst Ende vergangenen Jahres eingeführt und unterscheidet sich in mehreren Punkten vom klassischen Premium-Abo. So können eingelöste Hörbücher nicht dauerhaft behalten werden, sondern stehen nur während eines aktiven Abonnements zur Verfügung.

Die aktuelle Gratisaktion könnte daher auch dazu dienen, das vergleichsweise neue Standard-Angebot stärker bekannt zu machen. Für viele Nutzer dürfte der dreimonatige Testzeitraum eine unkomplizierte Möglichkeit sein, das Hörbuchangebot von Audible auszuprobieren und ab Mitte Juli dann hoffentlich auch auf den neuen Heinz-Strunk-Roman Memories of Heidelberg zugreifen zu können.