ABB-Konzern übernimmt Smarthome-Anbieter Eve

Eve ist mit vorzugsweise über Bluetooth angebotenen HomeKit-Produkten gestartet und will dank der Unterstützung von Matter seit kurzer Zeit auch im Android-Bereich Fuß fassen. Vergangene Woche erst hatten wir mit der Eve Flare das neueste Smarthome-Leuchtmittel des Unternehmens im Review. Neben seinem Sensoren, Schaltsteckdosen und weitere per App und Siri steuerbare Leuchtmittel umfassenden Produktangebot hat sich Eve vor allem auch als Anbieter von mit HomeKit kompatiblen Jalousieantrieben einen Namen gemacht. Wir haben die auf dem MotionBlinds-Motor von Eve basierenden Smartblinds hier vorgestellt .

ABB will sich mithilfe der Übernahme als einer der führenden Anbieter im Smarthome-Bereich etablieren und kauft sich damit verbunden besonders auch in das Segment von Produkten mit Unterstützung für die Standards Matter und Thread ein. Unter anderem ermögliche es die Übernahme des Technologieportfolios von Eve, die sichere und energieeffiziente Sanierung von Wohnungen und Gebäuden zu beschleunigen. Die Nachfrage nach entsprechenden Lösungen wachse, da Nutzer eine höhere Energieeffizienz anstreben und von staatlicher Seite her Anreize für die Sanierung und Modernisierung von Bestandsgebäuden geschaffen werden.

Der auf den Energie- und Automatisierungsbereich spezialisierte Schweizer Konzern ABB hat den mit HomeKit-Zubehör groß gewordenen Anbieter Eve Systems gekauft. Die Übernahme ist den beiden Unternehmen zufolge ab sofort wirksam. Eve Systems soll den Geschäftsbereich Building and Home Automation Solutions von ABB fortan als unabhängig geführte Marke „Eve by ABB“ ergänzen.

