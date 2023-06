Apple Karten: Frankreich mit Fahrradnavigation und 3D-Wahrzeichen

Apple hat die Inhalte seiner Karten-App einmal mehr nennenswert aufgewertet. Dieses Mal waren unsere französischen Nachbarn Ziel der Verbesserungen. So lässt sich jetzt die Fahrradnavigation in Apples Karten-App in ganz Frankreich nutzen und darüber hinaus wurden neue 3D-Karten für Paris bereitgestellt. In der französischen Hauptstadt lassen sich jetzt 31 Gebäude als „Wahrzeichen“ und in detaillierter 3D-Ansicht über die Karten-App betrachten.

Die von Justin O’Beirne veröffentlichten Vorher-Nachher-Bilder zeigen die mit dem 3D-Update für Paris verbundenen Verbesserungen in der generellen Kartendarstellung der Stadt auf eindrucksvolle Weise. Begleitend kann man dort nun Objekte wie den Apple Store Champs-Élysées, das legendäre Varieté Moulin Rouge, die kontrovers diskutierte Architektur des Centre Georges-Pompidou oder auch das noch recht junge Museum Fondation Louis Vuitton rundum und im Detail betrachten – sowohl als Tagesansicht als auch bei Nacht.

Landmarks-App zeigt 3D-Bauwerke

Damit verbunden wollen wir dann auch gleich nochmal an die für das iPhone, den Mac und auch für Apple TV erhältliche Anwendung Landmarks erinnern. Der Entwickler der App hat es sich zum Ziel gesetzt, die von Apple als 3D-Wahrzeichen in die Karten-App integrierten Bauwerke zu katalogisieren und nach Ländern und Städten sortiert für den schnellen und einfachen Zugriff bereitzustellen.

Die eben veröffentlichte neueste Version der Landmarks-App wurde um 30 neue Sehenswürdigkeiten in der französischen Hauptstadt erweitert, die sich hier im Detail betrachten lassen. Die Navigation ist dabei alternativ zu einem automatisierten „Rundumflug“ mithilfe von Fingergesten oder auch mithilfe der Bewegungssensoren des iPhone möglich.

Neun „Wahrzeichen“ in Deutschland

In Deutschland finden sich aktuell neun verschiedene Wahrzeichen in der „Landmarks-Ansicht“ verzeichnet: In Berlin das Brandenburger Tor, das Denkmal für die ermordeten Juden Europas und der Reichstag, in Hamburg die Michaeliskirche, die Elbphilharmonie und das Rathaus, sowie in München die Frauenkirche und die Allianz-Arena.