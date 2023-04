Smartblinds: HomeKit-Jalousien mit „Eve MotionBlinds“-Motor ausprobiert

Ansonsten werden die Jalousien über Apples Home-App oder Siri gesteuert. Ihr könnt beispielsweise per Sprachbefehl eine bestimmte Position ansteuern, in dem ihr den Prozentwert der Öffnung angebt. Die Home-App bietet die Möglichkeit zum Auf- oder Zufahren durch Antippen der Jalousie-Taste oder ebenfalls die Eingabe eines exakten Prozentwerts.

Die Bedienung der Jalousien kann zunächst einmal durch eine am Motor befestigte Schnur erfolgen, ist also generell auch ohne Netzwerk und bei Stromausfall möglich. Im praktischen Einsatz ist die Schnur dann oft auch die einfachere Lösung als die Suche nach dem Smartphone oder die Kommunikation mit Siri. Einmal ziehen startet den Motor in Richtung der obersten oder untersten Position, ein erneutes Ziehen stoppt die Jalousie. Hält man die Schnur fünf Sekunden lang gezogen, so wird die zuvor festgelegte Lieblingsposition angesteuert.

Im Rahmen der Einrichtung mithilfe der Eve-App werden die Anfangs- und Endpositionen der Jalousie sowie eine optionale Lieblingsposition festgelegt. Dieser Prozess ist etwas nervig, da die Jalousien sich hier teils nur in kleinen Schritten und somit mühsam an die entsprechenden Positionen bewegen lassen. Nach Abschluss der Erstinstallation haben wir dann allerdings keinerlei Probleme mehr gehabt und die Smartblinds sind konnten zielsicher die jeweils gewünschten Positionen anfahren.

